В заключительном матче группового этапа женского ватерпольного турнира чемпионате мира по водным видам спорта сборная России одержала третью победу подряд, заняла первое место в квартете "В", напрямую вышла в четвертьфинал.

Сборную Венгрии команда Александра Гайдукова обыграла со счетом 17:12. До этого были повержены канадки (18:10) и, конечно, команда новичков из Южной Кореи, сформированная специально под ЧМ из пловчих (30:1).

Следующими соперницами наших ватерполисток наверняка станут австралийки, ведь они видятся стопроцентными фаворитками матча 1/8 финала против Казахстана. О том, как сборная будет готовиться к четвертьфиналу, рассказал бронзовый призер Олимпийских игр 1992 года, а теперь тренер Андрей Белофастов. Мнение главного человека в тренерском штабе Александра Гайдукова можно будет услышать только после четвертьфинала, намеченного на 22 июля. Такая в сборной традиция.

В группе пришлось играть с откровенно слабым противником. Как отнеслись к матчу с Кореей?

Андрей Белофастов: Задачу забросить 70 мячей и перебить рекорд мировых первенств, который установили венгерки (64:0), принципиально не ставили. Перед игрой мы хорошо потренировались, чтобы девчонки вышли на игру под нагрузкой. Получилась еще одна хорошая тренировка. Ну и свои два очка взяли. На мой взгляд, Гайдуков молодец. Дал грамотную и корректную установку команде. Все правильно сделал. Мы его только поддержали.

Теперь вас ждет еще одно испытание: четыре дня отдыха до четвертьфинала. Такой график, наверное, расхолаживает?

Андрей Белофастов: То, что на групповом этапе мы играли через день, нас устраивало. Честно признаюсь, что шесть матчей, которые мы провели в Суперфинал Мировой лиги, дались нам очень тяжело эмоционально и физически. Сейчас появилось время осмотреться, разобрать и исправить ошибки. Но перерыв в четыре дня - это новый опыт для нас с главным тренером. С одной стороны, сложно, но мы знаем, что делать. Главное, что пропускаем матч 1/8 финала. А то на чемпионате мира в Будапеште два года назад у нас была очень тяжелая ситуация, когда могли вылететь и бороться за 9-12-е места. В Кванджу постарались избежать этой ошибке в группе.

5 раз наши ватерполистки выигрывали "бронзу" чемпионатов мира

Что скажете о нашем наиболее вероятном следующем сопернике - Австралии?

Андрей Белофастов: Мы встречались четыре раза за последние два года. Статистика в нашу пользу - три к одному. Мы три мяча проиграли им на ЧМ в Будапеште. Потом два раза крупно обыграли на Кубке мира в Сургуте. И совсем недавно, в июне, на Мировой лиге встречались с ними опять же в четвертьфинале. Очень тяжелая игра получилась. Все время вели два-три мяча, но концовка была нервная. Только благодаря великолепной игре нашего вратаря Анны Карнаух сумели добиться победы. Хотя тот результат ни о чем не говорит, ничего не гарантирует. Австралия - очень опытная команда. Но мы сделаем все, чтобы пройти рубеж. Все команды знают, что самая важная игра - это четвертьфинал. Все что угодно можно говорить про то, как ты здорово играл в группе, но все на таких турнирах сводится к четвертьфиналу. У нас было два варианта: либо мы первые и идем на Австралию, либо мы вторые и идем через 1/8 на Италию. Зато не попадем на США. Но об этом чуть позже. Нам бы вначале разобраться с Австралией.

А вот капитан нашей команды Екатерина Прокофьева, которая выигрывала "бронзу" Олимпиады в Рио, ЧМ и Мировой лиги в Будапеште, сразу сказала, что россиянки никого не боятся.

Андрей Белофастов: С австралийками мы в последнее время довольно часто встречаемся. Это дисциплинированная команда. Плюс они тяжелые, мы должны быть к этому готовы. Потому что чуда не произойдет, к четвертому периоду они не сдуются. Они проводят весь матч на одной волне. Будем стараться поддерживать темп и не дадим им пощады, - сказала Прокофьева. - То же скажу и про американок. Мы их не боимся. Обыграть их реально. Все от головы зависит, от настроя. Встретимся - будем биться до конца.

Сборные США, Испании и Италии также напрямую вышли в четвертьфинал. Состав пар усеченной стадии 1/8 финала ("Last 12"): Греция - Китай, Казахстан - Австралия, Голландия - Канада, Новая Зеландия - Венгрия.