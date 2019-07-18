Сенатор США назвал "угрозой нацбезопасности" мобильное приложение FaceApp

Лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер объявил борьбу с новой "российской угрозой" - таковой политик считает популярное мобильное приложение FaceApp, позволяющее экспериментировать с фотографиями. В то время, как тысячи пользователей принялись загружать в FaceApp свои селфи, а затем выкладывать в соцсетях "состаренные" или "омоложенные" приложением портреты, сенатор написал письмо руководителям ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой рассмотреть его опасения - мол, разработанная российской компанией программа якобы "может представлять угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов и нести в себе риски для конфиденциальности данных миллионов американских граждан".

Факсимиле обращения Шумер запостил на своей страничке в микроблоге Twitter. В частности, сенатор просит Федеральное бюро расследований выяснить, могут ли фотографии американских граждан "попасть в руки российского правительства или связанных с ним авторов". Поддался ли сам 68-летний Шумер искушению "омолодиться" или "сменить пол" через FaceApp, неизвестно.

Тем временем многие подписчики политика оставили под его постом скептические и ироничные комментарии: "Американцы пытаются говорить о приватности, в то время как сами владеют Facebook, Instagram и Google. Они "крадут" больше, чем просто лица и данные", "До сих пор именно американские компании были замечены в массовых нарушениях конфиденциальности граждан и в шпионаже. Боитесь конкуренции? Ничего, скоро выйдет приложение iFaceApp - сделаем вас старше, моложе или другого пола всего да 99 долларов", "Ага, еще и доступ к промытым мозгам некоторых конгрессменов... Ребята, когда вы уже наймете нормального консультанта по цифровым технологиям?"