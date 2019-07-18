Серена Уильямс признана самой стильной спортсменкой 2019 года

Популярное издание Sports Illustrated опубликовало список из 50 самых стильных спортсменов. Первое место отдано теннисистке Серене Уильямс.

Новый номер журнала украсили весьма откровенная фотография 37-летней спортсменки и слоган "Сильна. Сексуальна. Разумна". Сама Серена в интервью высказалась на тему моды и стиля.

"Моя карьера в теннисе всегда была связана с модой. Еще в начале 2000-х я изучала моду в Институте искусств во Флориде, - рассказала теннисистка. - Конечно, непросто было совмещать со спортом. Но я еще тогда верила, что создам свой бренд одежды для людей с активной жизненной позицией, но у которых есть разные цели".

Список самых стильных спортсменов составляли эксперты в области моды, представители спортивной индустрии и профессиональные стилисты.

В число икон стиля вошла и россиянка Мария Шарапова, футболист Криштиану Роналду, автогонщик Льюис Хэмилтон и многие другие.