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18.07.2019 23:02
Рубрика: Спорт

Серена Уильямс признана самой стильной спортсменкой 2019 года

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Популярное издание Sports Illustrated опубликовало список из 50 самых стильных спортсменов. Первое место отдано теннисистке Серене Уильямс.

Новый номер журнала украсили весьма откровенная фотография 37-летней спортсменки и слоган "Сильна. Сексуальна. Разумна". Сама Серена в интервью высказалась на тему моды и стиля.

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
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"Моя карьера в теннисе всегда была связана с модой. Еще в начале 2000-х я изучала моду в Институте искусств во Флориде, - рассказала теннисистка. - Конечно, непросто было совмещать со спортом. Но я еще тогда верила, что создам свой бренд одежды для людей с активной жизненной позицией, но у которых есть разные цели".

Список самых стильных спортсменов составляли эксперты в области моды, представители спортивной индустрии и профессиональные стилисты.

В число икон стиля вошла и россиянка Мария Шарапова, футболист Криштиану Роналду, автогонщик Льюис Хэмилтон и многие другие.

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