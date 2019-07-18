Давным-давно, целую вечность назад четверка британцев провозгласила, что будущего нет. Сорок с лишним лет спустя, уже в наши дни, другие британцы, в частности - Расселл Т. Дэвис, известный работой над "Доктором Кто", песню знаменитых соотечественников подхватили и соорудили на нее своеобразный кавер - в виде сериала "Годы" (Years and Years). Где напророчили отчизне всяческих бед на 10 лет вперед, до 2030-го включительно. Да так напророчили, что сама бабка Ванга бы в обнимку с Нострадамусом расплакалась.

Все начинается с очередного переворота в Киеве - ну, тут ни Вангой, ни Нострадамусом не надо быть, чтоб такое напророчить. Далее Россия оккупирует Украину, в результате чего оттуда под крыло британской короны устремляются толпы беженцев. Потом, за несколько дней до конца своего второго срока, Дональд Трамп, подумав: "А чего бы по Китаю не вдарить, раз такое дело?" - запускает ракету. Реакции, к счастью, симметричной не следует. Зато следуют разные другие вещи, тоже неприятные - крах банковской системы, стремительный рост безработицы и так далее.

Трамп остается де-факто правителем США при марионетке-Пенсе, во Франции с перевесом в 30% побеждает правое крыло, в Испании к власти приходят социалисты, а за ними - ультралевые. Тем временем в самом Соединенном Королевстве некая Вивьен Рук (Эмма Томпсон) медленно, но верно правдорубством и матерщиной, популистскими речами и запрещенными приемами пробивает себе дорогу в высшие эшелоны, основывая собственную партию - "Партию четырех звезд". Названную так в честь лозунга, озвученного этой энергичной дамой на заре карьеры, - "I don’t give a ****".

Происходящее с миром мы наблюдаем глазами отдельно взятой британской семьи, где представлены разнообразные ориентации, расы и социальные группы. Такая репрезентативная выборка подопытных. Там есть гей, который влюбляется в украинского беженца, и мытарства последнего, в том числе - спасение его из лап гомофобной украинской полиции, вводятся чуть ли не как центральная линия. Средних лет зажиточный финансовый консультант, женатый на черной женщине, который теряет больше миллиона наличности вместе с домом и опускается из хай-мидл класса почти на самое дно, - его, кстати, играет Рори Киннер, премьер-министр из дебютного эпизода "Черного зеркала" (ну, вы помните). Девочка-подросток, мечтающая покинуть бренную оболочку и обрести вечную цифровую жизнь.

С каждой серией мы видим, как старая добрая Англия все глубже погружается во мглу ада. Вплоть до создания концлагерей - так изящно закольцовывается история. С каждой серией улетучивается легкая ироничная интонация, и потому ее редкие проявления (политику, торжественно запустившему сервис доставки посылок квадрокоптерами, тут же отрубает голову лопастями; на экраны выходит "История игрушек: Воскрешение") воспринимаются скорее как чужеродные элементы. Эмма Томпсон так старательно изображает женскую версию Дональда Трампа, что кажется, будто это очередная пародия, но вот она уже не Трамп, а самый настоящий Гитлер.

"Годы" действительно пропитаны страхом и истеричным алармизмом. Страхом перед глобальными катаклизмами, экономическими катастрофами, прогрессом, который отберет у людей рабочие места, но прежде всего - страхом перед правым поворотом. Вот придет какой-нибудь противник засилья беженцев и мигрантов - и все, настанет антиутопия по оруэлловскому образцу. Собственно, сериал постепенно и трансформируется из смеси "Черного зеркала" и семейной саги в мрачную антиутопию о борьбе с режимом. Причем зло предполагается победить камерами в смартфонах (можно подумать, зло не умеет смартфонами пользоваться - см. нового "Человека-паука"), а в светлое завтра войти - под знаменем трансгуманизма.

Хорошо, что нам в этом плане, по крайней мере - по версии Years and Years, бояться нечего. В сериале, помимо прочего, сквозит еще и грустная национальная рефлексия: некогда могущественная империя ныне зажата между геополитическими гигантами - США, Россией и Китаем, - вынужденная страдать от последствий их больших игр. Только и остается, что об украинских геях самоотверженно заботиться. Со стороны за этим униженным самокопанием наблюдать довольно жалко, но вместе с тем - и как-то весело, чего уже там. Если Расселл Т. Дэвис все правильно наванговал, то мы в ажуре. А если нет, если Трамп не запустит вдруг ракету в Китай, то это будет всего лишь забавным упражнением в жанре альтернативной истории.

3