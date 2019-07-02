Питер Паркер, тоскующий по наставнику, пожертвовавшему собой в " Финале ", и в целом изрядно замотанный последними событиями во вселенной Marvel, готовится провести каникулы в Европе. Вместе с одноклассниками и зазнобой Мэри Джейн, на которую имеет планы. Но расслабиться как следует ему не суждено: в Венеции его выслеживает суровый Ник Фьюри и сообщает, что некогда прохлаждаться, гигантские монстры атакуют. И нужно срочно все бросить и идти с ними сражаться, примкнув к загадочному Мистерио.

Мистерио, он же - Квентин Бек (под этим звучным псевдонимом скрывались и другие личности, но сейчас не о них), является старожилом комиксов, мультиков и иных произведений, посвященных укушенному радиоактивным арахнидом юноше. Он - мастер спецэффектов, иллюзий и прочего визуального обмана. То есть уже само присутствие такого персонажа сулит - учитывая, как далеко зашел прогресс в области этих самых спецэффектов - увлекательное зрелище. И таки да: сцены, в которых Мистерио пускает в ход свои таланты, выполнены на заглядение изобретательно и работают не только на развлечение, но и на заложенную в фильме идею - приводя зрителя подчас в замешательство.

Выбор Джейка Джилленхола на эту роль - тоже большая и несомненная удача. Даже если вы наперед знаете, как все должно обернуться (а если вы в курсе, кто такой Мистерио, то сюрпризов здесь для вас не будет), вам захочется хотя бы притвориться удивленным из уважения - настолько Джилленхол хорош. Впрочем, несмотря на усердную его игру и все ухищрения тех, кто занимался промо-материалами, догадаться, где запрятан подвох, сумеет и детеныш тюленя. Вы ведь не думаете, что Человек-паук действительно собирается два часа биться с какими-то безликими хтоническими чудищами. Это было бы как-то совсем глупо. Нет, все гораздо, гораздо интереснее.

Именно на эпизодах про Человека-паука гигантский марвеловский сериал вдруг принимается отрабатывать по-настоящему серьезные темы. "Человек-паук: Возвращение домой", напомним, был о том, как могучие корпорации душат частный бизнес, - и представил нам, пожалуй, лучшего в истории кинокомиксов злодея. Которого и злодеем-то, положа руку на сердце, назвать язык не повернется - изначально он всего лишь обычный трудяга, прижатый обстоятельствами, типа героя последнего фильма Юрия Быкова, и ступивший на скользкую дорожку криминала. "Человек-паук: Вдали от дома" выбирается уже на международный уровень и проходится там по актуальным геополитическим трендам.

Мы существуем в мире, где ничему нельзя верить. Вымысел окончательно слился с истиной - кругом скачут фейки верхом на фейках. Притом люди в массе остались доверчивыми, далеко не все освоили единственное эффективное средство защиты - критическое мышление. Что на руку как отдельным мошенникам, так и целым государствам. Скажем, можно придумать какую-нибудь страшную угрозу, чтобы затем красочно сымитировать победу над ней - и прослыть на весь свет молодцом. Прием, конечно, вовсе не новый, однако заметьте: всего двадцать с хвостиком лет назад "Плутовство" Барри Левинсона казалось весьма правдоподобной, но забавной фантазией. Нынче же подобные фокусы поставлены на такой стремительный поток, что поди разберись, где хвост, где собака и кто кем виляет.

В этот мир фильм помещает супергероя Человека-паука. Который без маски - простой старшеклассник, с простыми тинейджерскими заботами. Наполовину "Вдали от дома" - милая легкомысленная молодежная комедия, "Евротур" для несовершеннолетних. И эта половина, брыкаясь - "мы маленькие дети, нам хочется гулять", - конфликтует с другой, где детским забавам не место, и в итоге сдается. На Питера Паркера сваливается огромная ответственность, помимо прочего - в виде наследия Тони Старка, глобальной системы слежения, позволяющей шпионить за чужими гаджетами и по одной голосовой команде испепелить крупный мегаполис. Ни о чем таком он не просил, но куда деваться - нужно, значит, экстренно взрослеть. Всем бы представителям поколения Z такую сознательность - глядишь, и было бы поспокойнее за будущее.

Но даже супергерой со всеми своими суперспособностями и супернавороченными штуками-дрюками, на короткой ноге с богами и олигархами, деятельно участвовавший в спасении планет от Таноса, оказывается практически беспомощен перед умелым манипулятором, который и без всяких там Камней Бесконечности опаснее любого суперзлодея. Одно дело - вычеркнуть кого-то из реальности, пусть даже и половину всего населения, это любой дурак (а Танос-то вообще не семи пядей во лбу) с перчаткой может. Другое дело - переформатировать саму объективную реальность, заново распределив роли героев и злодеев. Старый, опять же, сюжет, классический для Человека-паука - а какую силу он обретает, какими свежими красками играет теперь, в эпоху тотальных информационных войн всех со всеми. Но Человек-паук как-нибудь да выкрутится. Другой вопрос - как быть тем, кто не Человек-паук?

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