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Рубрика: Общество

Школьники показали прорывные инженерные разработки

Текст: Ксения Колесникова
Школьники - участники факультета "Практики будущего", который проходит на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколтехе, создают передовые инженерные системы. Сегодня они отслеживают "мусорные острова" в Тихом океане и мониторят чрезвычайные ситуации из космоса. Завтра - ломают голову над системой "умного кампуса" для вузов, снимают биометрические показатели и программируют нейронные сети. А университеты уже ждут юных изобретателей и их разработки.
Фото: iStock
Инженерная олимпиада для школьников войдет в нацпроект "Образование"

К примеру, Татьяна Гордеева из Санкт-Петербурга выбрала сферу логистики, расчета нагрузки на ключевые узлы и системы. Ее проект - кампус. Это не только интерактивная карта для студентов, но и умный мониторинг, который пригодится руководству любого вуза. Насколько загружены аудитории, лаборатории, столовые? Как настроить расписание так, чтобы максимально оптимизировать энергозатраты? Система через смартфоны студентов отследит все потоки на учебной территории, предложит эффективное решение.

У одиннадцатиклассника Ивана Кузнецова тоже проект для вузов: индивидуальные учебные планы на основе нейротехнологий.

- Мы можем отслеживать пульс, движение глаз, уровень стресса и другие биометрические показатели школьников или студентов во время занятий. Параллельно с этим фиксировать их "цифровой след" и выдавать рекомендации. Конкретно - в каком формате человек учится эффективнее всего, - делится планами школьник. - Дистанционные курсы? Или, может быть, офлайн-лекции? Нейронная сеть сможет анализировать и это, выдавая рекомендации в автоматическом режиме.

Есть и глобальные проекты. Десятиклассник Георгий Антонов, программист беспилотных летательных аппаратов и систем анализа спутниковых снимков, мыслит масштабно. Руководит целой командой юных инженеров и айтишников. А одиннадцатиклассница Василиса Лунева признается: мехатроника, робототехника - это ее. Девушка работает на стыке механики и электроники.

- Решаем проблему тихоокеанского мусорного пятна. По сути это огромный остров из пластика весом почти в 80 тысяч тонн. Благодаря нашей разработке можно отслеживать точки сброса мусора в океан, - делится планами Георгий. - Хотим подключить к экологическому проекту студентов со всего мира.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Научный проект зачтут вместо баллов ЕГЭ

Разработками, которые представили школьники - участники Кружкового движения и Олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) - уже заинтересовались крупные вузы. Среди них - ИТМО, ДВФУ, НГУ, Станкин, Московский политех и другие.

Кстати, в новом учебном году всероссийское инженерное соревнование - Олимпиада Кружкового движения НТИ станет частью платформы "Россия - страна возможностей" и нацпроекта "Образование".

Интеллектуальное состязание для юных "технарей" и айтишников позволит ребятам поступать в ведущие вузы, проходить стажировки в крупнейших компаниях. В фокусе - генетика и нейронауки, "умный дом", водные роботы, космические снимки и беспилотники, интеллектуальная робототехника и энергетика, автономные транспортные и наносистемы… При этом участниками олимпиады в новом учебном году смогут стать не только учащиеся 7-11 классов, но и ребята из 5-7 классов.

Общество Образование Реформа образования
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