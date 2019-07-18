СМИ: Госпитализирован Народный артист России Валерий Афанасьев

69-летний актёр Валерий Афанасьев госпитализирован с болями в спине и повышенной температурой, сообщает Пятый канал.
Отмечается, что он направлен в хирургическое отделение одной из столичных клиник.
Афанасьев - актёр театра и кино. Народный артист России. Известен по роли геолога Иванова в комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли".
Играл в фильмах "Научная секция пилотов", "Гагарин. Первый в космосе", "Гардемарины, вперёд!", "Это мы не проходили", "Зеркальные войны" и других, а также во множестве отечественных телесериалах.
В ещё не вышедшем фильме про Льва Яшина исполнил роль отца легендарного футболиста.