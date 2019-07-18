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СМИ: Госпитализирован Народный артист России Валерий Афанасьев

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    18.07.2019, 11:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

69-летний актёр Валерий Афанасьев госпитализирован с болями в спине и повышенной температурой, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что он направлен в хирургическое отделение одной из столичных клиник.

Афанасьев - актёр театра и кино. Народный артист России. Известен по роли геолога Иванова в комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли".

Играл в фильмах "Научная секция пилотов", "Гагарин. Первый в космосе", "Гардемарины, вперёд!", "Это мы не проходили", "Зеркальные войны" и других, а также во множестве отечественных телесериалах.

В ещё не вышедшем фильме про Льва Яшина исполнил роль отца легендарного футболиста.

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