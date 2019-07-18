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18.07.2019 09:23
Рубрика: В мире

СМИ: В Москве при упоминании Боснии открываются все двери

Текст: Александр Борисов (Сараево)

"В Москве при упоминании Боснии открываются все двери" - под таким заголовком вышла статья в одном из старейших и авторитетнейших изданий Боснии и Герцеговины (БиГ) - "Освобождении" ("Oslobođenje", первый номер газеты вышел 30 августа 1943 года). В материале приводятся впечатления неназванного постоянного читателя СМИ от посещения российской столицы, сопровождаемые его многочисленными фотографиями и видеозаписями из РФ.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Москва и ее жители меня восхитили. Я впервые побывал здесь. Не скрою, что накануне визита сюда у меня было много, много псевдоинформации. Однако, этот красивейший город встретил меня с распростертыми объятиями, готовностью с улыбкой принять мое невежество. Я еще раз убедился, что, прежде всего, следует верить своим глазам и своему сердцу", - констатировал босниец.

Читатель "Освобождения" был приятно удивлен чистотой московских улиц и обилием цветов, а также вежливостью прохожих. "Люди пляшут, танцуют на каждом шагу, спонтанно".

По словам московского гостя из БиГ: "При одном упоминании Боснии, все двери открывались в Москве". "Хочу поделиться красотами России, и напомнить еще раз величайшую истину: Существуют только хорошие и плохие люди, а все разногласия - это результат невежества и предрассудков".

Между тем в интервью "Российской газете" мэр боснийской столицы Абдулах Скака рассказал, что Сараево заинтересовано в развитии двустороннего взаимодействия с Москвой. По его словам, это должно способствовать установлению более тесных связей между нашими народами, и пригласил российских туристов обязательно посетить радушную Боснию и Герцеговину.

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"Сараево имеет стратегию развития международных отношений, интенсификации сотрудничества с крупнейшими мировыми столицами. В последнее время мы активизировали такого рода усилия, - подчеркнул Абдулах Скака. - В этой связи особо хотел бы отметить подписание (27 октября 2017 года в Сараево) Протокола о сотрудничестве между Префектурой Центрального административного округа города Москвы и Администрацией города Сараево. Высокопоставленные московские представители тогда посетили наш город и открыто делились своими позитивными впечатлениями, что позволяет нам рассчитывать в перспективе на плодотворное двустороннее сотрудничество в сфере образования, культуры, туризма и спорта. Верю, что это может способствовать и установлению более тесных культурных связей не только между столицами, но и нашими народами".

В мире Европа Босния и Герцеговина
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