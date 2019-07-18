"Спартак" приобрел футболиста "Ростова"

Московский "Спартак" приобрел полузащитника "Ростова" Резуана Мирзова. Контракт с футболистом подписан на три года.

В четверг "Спартак" на официальном сайте объявил о приобретении полузащитника "Ростова" Резуана Мирзова. Соглашение с 26-летним полузащитником рассчитано на три года.

Мирзов провел в составе "Ростова" всего три матча. В прошлом сезоне на правах аренды он выступал за тульский "Арсенал", который по итогам прошедшего чемпионата впервые в своей истории завоевал право на участие в Лиге Европы. Полузащитник провел за тульский клуб 29 встреч в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

Предыдущими клубами Мирзова были "Спартак-Нальчик", "Торпедо" (Москва), "Ахмат" и "Тосно".

Приобретение Мирзова прокомментировал генеральный директор "Спартака" Томас Цорн. "В лице Резиуана Мирзова "Спартак" получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом, - сказал Цорн. - Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле, с его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того, в "Арсенале" Мирзов играл вместе с Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке. Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого полузащитника, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях "Спартака".