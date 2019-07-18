На испытаниях NASA загорелся звездный корабль Илона Маска

В США на полигоне в Бока-Чика во время тестирования нового двигателя Raptor произошел пожар, сообщает NASA Spaceflight.Инцидент случился перед самым началом летных испытаний аппарата Starhopper, из-за чего их пришлось перенести.

Прототип Starhopper должен был подняться на высоту в 20 метров. Во время полета стояла задача проверить работу всех систем звездолета и прежде всего нового двигателя. Это принципиально новая разработка SpaceX: в качестве топлива используется жидкий метан вместо традиционного керосина. Разработчики считают, что это более надежно и выгоднее по стоимости.

Американцы собираются установить такой двигатель на корабль Starship и сверхтяжелую ракету-носитель. Двигатель, который недавно прибыл в Бока-Чика, является шестым полномасштабным Raptor, построенным после предыдущих сборок.

В рамках тестирования было проведено статическое огневое испытание. Однако статический пожар, по-видимому, вызвал воспламенение выброса метана. Сам аппарат, по мнению экспертов, практически не пострадал. Впрочем, специалисты еще проверяют его состояние.