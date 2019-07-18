Украину возмутила карта Венгрии с Закарпатьем

МИД Украины обратился в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой провести расследование по факту публикации в газете Союза венгров Закарпатья "Карпаталия" карты Венгрии с несколькими украинскими областями, сообщает портал strana.ua.

На этот факт обратил внимание замминистра иностранных дел Евгений Божок, назвавший "сепаратизмом" действия издания. "В статье под лозунгом "Венгр, вставай!" появилась иллюстрация о принадлежности Венгрии ряда территорий Украины", - уточнил дипломат в Twitter.

Напомним, между Украиной и Венгрией сохраняется напряженная ситуация по поводу этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Будапешт раскритиковал языковую политику Киева в отношении национальных меньшинств и пообещал украинцам проблемы в строительстве отношений с Евросоюзом. Затем в сентябре 2018 года между сторонами возник дипломатический скандал из-за видео, где венгерский консул якобы раздавал паспорта украинцам и приводил к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что это были визовые информационные материалы. По всей вероятности, обстановка в регионе далека от стабильной. Офис президента Владимира Зеленского пригрозил венгерским чиновникам штрафными мерами за посещение Закарпатья без согласования с МИД. Венгрия должна воздержаться от таких поездок в преддверии выборов в украинский парламент, говорится в сообщении.