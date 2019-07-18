В бразильском супермаркете вместо стирального порошка продавали кокаин

Посетители супермаркета в бразильском городе Сан-Паулу, купившие стиральный порошок, обнаружили в упаковках кокаин. О таком криминальном курьезе сообщает The Guardian.

По сообщениям местных СМИ, в понедельник один из покупателей, обнаружив внутри коробки не стиральный порошок, а спрессованную пасту коки - сырье для изготовления кокаина, попытался вернуть товар в магазин, после чего ему начали поступать угрозы по телефону. Другой посетитель понял с чем он имеет дело и сразу отнес покупку в полицейский участок. В результате сотрудники правоохранительных органов нашли по меньшей мере 80 кг наркотического вещества.

Бразильские СМИ сообщают о замешательстве правоохранителей: "Я никогда не видел ничего подобного. Впервые я нашел кокаин в коробке из-под порошка", - заявил детектив Оливио Гомес Лира.

Когда полиция нагрянула в супермаркет, владелец пытался сбежать. Он был задержан вместе с тремя другими сотрудниками, которые могут быть причастны к преступлению.

По предварительной версии, 49-летний хозяин супермаркета занимался отмыванием средств наркомафии с помощью магазина, а на полки наркотик попал из-за логистической ошибки. "Первая гипотеза, над которой мы работаем, заключается в том, что кто-то по ошибке положил кокаин на полку для продажи", - сказал детектив.