На выходных пройдут матчи второго тура российской Премьер-лиги. Центральным событием отечественного футбольного уик-энда должна стать встреча на берегах Дона "Ростова" и московского "Спартака".

Несмотря на победу над "Сочи", игра "Спартака" в первом туре Премьер-лиги оставила много вопросов. Фото: Михаил Синицын/РГ

Обе команды начали с побед: "Ростов" в прошлом туре одолел "Оренбург" (2:1), а "Спартак" справился с "Сочи" (1:0). Правда, у "красно-белых" получилось это как-то совсем неубедительно. Плюс победный мяч был забит с нарушением правил. Кстати, в предстоящем туре таких казусов, возможно, удастся избежать с помощью системы видеопомощи судьям (VAR), которую собирались использовать на некоторых матчах. Правда, на момент подписания этого номера "РГ" в печать, подтверждения внедрения VAR уже на ближайших выходных не было.

Что касается ростовского матча, букмекеры отдают в нем небольшое предпочтение хозяевам. Тем более на донских берегах "красно-белым" очень некомфортно: в последний раз "Спартак" выиграл там в декабре 2013 года.

С тем, что москвичи в предстоящей игре не будут фаворитами, уверен и известный экс-форвард "Спартака" Александр Ширко, поделившийся с "РГ" своим видением проблем родной команды.

Каков, по вашему мнению, расклад сил в центральном матче этого тура "Ростов" - "Спартак"?

Александр Ширко: Если отталкиваться от сыгранности, от того, насколько футболисты притерлись друг к другу и понимают требования тренера, то, на мой взгляд, преимущество в этом матче будет на стороне команды Валерия Карпина.

"Спартак" по сравнению с предыдущим сезоном сильно изменился? По первому матчу показалось, что проблемы, которые были у "красно-белых" весной, никуда не делись.

Александр Ширко: Соглашусь. Даже более того, их стало больше. К игровым проблемам добавился тот факт, что команду покинуло сразу несколько лидеров, а равноценной замены им по большому счету так и не появилось.

Москвичи буквально только что подписали еще одного новичка, Резиуана Мирзова, как раз-таки из "Ростова". Как считаете, это усиление?

В последний раз "Спартак" сумел одержать гостевую победу над "Ростовом" в декабре 2013 года

Александр Ширко: По сравнению с теми, кто был, нет.

Половине стартового состава "Спартака" в матче прошлого тура с "Сочи" не исполнилось и 23 лет. Как считаете, не слишком ли рискованно делать ставку на "молодняк"?

Александр Ширко: Не слишком, если эти футболисты, во-первых, соответствуют необходимому уровню, во-вторых, есть качественные опытные игроки, вокруг которых можно строить команду.

Правильно я понимаю, что к "Спартаку" в нынешнем его виде это не слишком применимо?

Александр Ширко: Если учесть все сказанное, то да.

Скажите, вам видно тренерскую руку наставника "красно-белых" Олега Кононова? Все-таки человек уже не так мало работает в клубе...

Александр Ширко: В прошлом году было понимание, что человек только пришел в команду, попал в новую, специфическую обстановку, коей является "Спартак". Он хотел избавиться от ряда игроков, это произошло. Посмотрим, что будет теперь. Отталкиваться только от стартового матча было бы неправильно, нужно наблюдать за командой на дистанции. Если тренер и тогда не будет оправдывать возложенных ожиданий, тогда нужно с ним расставаться.

В отличие от "Спартака", остальным нашим грандам во втором туре предстоит сыграть с середняками или новичками Премьер-лиги. Как думаете, где потери очков фаворитами наиболее вероятны?

Александр Ширко: Отвечу немного с другого ракурса. Сейчас старт сезона, многие топ-команды вкатываются в него с трудом. А это значит, что у команд послабее появляется отличная возможность пощипать фаворитов. Так что, думаю, неожиданных результатов можно ждать сейчас в любом матче.

Где будем смотреть

20 июля, суббота

"Матч ТВ"

16.30 "Крылья Советов" - "Арсенал". Прямая трансляция

"Матч Премьер"

14.00 "Уфа" - "Краснодар". Прямая трансляция

19.00 ЦСКА - "Оренбург". Прямая трансляция

21.30 "Ростов" - "Спартак". Прямая трансляция

21 июля, воскресенье

"Матч ТВ"

18.30 "Динамо" - "Рубин". Прямая трансляция

"Матч Премьер"

14.00 "Урал" - "Ахмат". Прямая трансляция

16.30 "Локомотив" - "Тамбов". Прямая трансляция

21.30 "Сочи" - "Зенит". Прямая трансляция