В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви

Система обязательного страхования вкладов будет распространена на средства некоммерческих объединений граждан.

Это коснется садоводческих и огороднических товариществ, товариществ собственников жилья, гаражных и жилищных кооперативов, реестровых казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов, религиозных организаций, а также некоммерческих организаций, состоящих в реестре исполнителей общественно полезных услуг. Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса).

Кроме того, будет введен повышенный (в пределах 10 миллионов рублей) размер страхового возмещения для физлиц в случае особых обстоятельств. К ним планируется отнести продажу жилья или участка, на котором оно расположено, получение наследства, выплат по страхованию жизни и здоровья, соцвыплат и грантов, а также исполнение решений суда. Во всех этих случаях повышенное страховое покрытие будет действовать только в течение трех месяцев со дня поступления средств на счет.

Законопроект об этом внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Ранее с аналогичным предложением выступил Банк России в специальном консультативном докладе о расширении системы страхования вкладов.

Также законопроект предусматривает возмещение по счетам эскроу в размере до 10 млн рублей и подробно регулирует этот процесс.

Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после подписания.

Следующим этапом, по замыслу Банка России, может стать распространение системы обязательного страхования вкладов на средства средних предприятий и бюджетных учреждений социального характера (больниц, поликлиник и так далее).