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Рубрика: В мире

Спор о животе

В Китае ввели новые штрафы за непристойное поведение
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(7915)
Китайские власти развернули активную кампанию, призванную облагородить внешний облик населения и его манеры. Многие иностранцы, впервые приехавшие в Китай, оказываются шокированы местными нравами.

Самым свежим примером стала борьба с так называемыми "пекинскими бикини" - манерой мужчин в жаркую погоду закатывать майку, обнажая живот. Считается, что тогда становится не так жарко. Несмотря на эпитет "пекинское", эта мода широко распространена по всей стране. В мегаполисах Тяньцзине, Шэньяне, Цзинане, например, за "нецивилизованное поведение" власти ввели штрафы от 50 до 200 юаней (400-1800 рублей). Правда, насколько массово применяются эти штрафы, неясно, хотя, например, есть сведения, что еще в мае мужчину в Тяньцзине оштрафовали на 50 юаней за то, что он пришел в супермаркет за покупками без майки.

Фото: Юрий Лепский/РГ
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Власти стараются не только штрафовать, но и стыдить. В провинции Хэбэй запустили мини-фильм, который крутят на рекламных экранах. В фильме рассказывается, как девушка привела своего молодого человека знакомиться с отцом. Отец в это время сидел в парке с товарищами, голый до пояса. Увидев такую картину, молодой человек отказывается знакомиться, заявив девушке: "Это твой отец? Он нецивилизован!". А в Цзинане власти назвали пожилых мужчин, ходящих с голыми животами, "бандитами, бросающими тень на имидж города".

В том же Цзинане власти разработали целую программу на лето, чтобы приучить жителей к хорошим манерам. В рамках программы население призывают не плевать на улицах, не мусорить, воздержаться от отправления естественных потребностей вне туалетов, курить только в отведенных местах, аккуратно парковаться, "выгуливать собак цивилизованно" и, разумеется, прилично одеваться. В Шанхае власти недовольны традицией местных жителей ходить по улицам в пижамах, хотя пижамы могут быть дорогими и элегантными, и, более того, эта мода зародилась еще лет сто назад, когда в городе только стали появляться иностранные товары, в том числе и пижамы. Стоили они дорого, и носить их стало символом престижа.

Привычка жителей Поднебесной плеваться берет начало в китайской медицине

Как пояснил "РГ" руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, многие вещи, пришедшие в Китай из-за рубежа, оказались незнакомы местным жителям. В результате ночные рубашки стали считаться нормальной уличной одеждой, как и майки-"алкоголички", а также семейные трусы в качестве шорт, зачастую с носками и лаковыми туфлями.

По словам Маслова, китайцы не обращали внимания на свой внешний вид, пока к ним не стали массово ездить иностранцы, а сами они не начали выезжать за рубеж. Теперь же государство намерено сформировать положительный образ гражданина КНР.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Впрочем, как отмечает эксперт, не все странности в одежде и манерах китайцев объясняются малым знакомством с зарубежными традициями, некоторые ведут происхождение из традиционной философии. Так, обнажение живота и приспускание брюк помогают напитать энергией нижний и средний центры энергии (даньтянь) в человеческом теле.

"Манеры поведения, свойственные многим в Китае, имеют различное происхождение, - рассказал "РГ" специалист по Китаю Александр Федин. - Поэтому надо различать низкий уровень культуры и приверженность обычаям. Скажем, привычка плеваться берет начало в традиционной китайской медицине, которая считает, что держать мокроту в себе вредно".

По словам эксперта, манера мусорить при приеме пищи, кидая на землю все ненужное, связано с очень большим количеством обслуживающего персонала, который обязательно уберет весь мусор, поэтому об аккуратности можно не задумываться. То же самое касается и зачастую шокирующих иностранцев привычек есть громко, чавкая и причмокивая - это дань уважения повару, способ показать, насколько вкусна еда.

В мире Восточная Азия Китай
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