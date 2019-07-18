В Москве отмечены новые случаи отравления едой из автоматов

Число москвичей, отравившихся едой из вендинговых автоматов, достигло нескольких десятков. Источники "Интерфакса" сообщают о 65 заболевших, Роспотребнадзор предоставил официальные данные о 51 подобном случае.

По сведениям федерального надзорного ведомства, все заболевшие - взрослые. У большинства диагноз - сальмонеллез. В городских больницах находятся 26 человек, купивших еду в автоматах Healthy food. Шестеро пациентов выписаны.

Эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора продолжается. На данный момент закрыто 22 вендинговых автомата со "здоровой едой" в семи округах Москвы, опечатаны два кафе, сотрудничавшие с этим производителем. Изъято около трех тонн сырья и готовой еды.

Ранее "РГ" писала о массовом отравлении в офисах, где стоят автоматы Heathy food. Санитарная инспекция нашла множество существенных нарушений в цехах, где готовилась еда для вендинга. В свою очередь представители компании, как отмечает агентство "Москва", приостановили производство и привлекли независимых экспертов для оценки ситуации.