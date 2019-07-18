В Москве произошел скачок числа сделок по покупке квартир в новостройках. Столичное управление Росреестра в июне зарегистрировало почти 11,7 тысячи договоров долевого участия - это рекорд за все годы действия 214-го федерального закона. В мае договоров в Москве зарегистрировали 7,6 тысячи, а в июне прошлого года 5,6 тысячи.

"Число заключенных в июне ДДУ на 32% больше, чем в ноябре прошлого года, когда был прежний наивысший показатель, - напоминает руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. - Скачок вызван изменениями в законе о долевом строительстве, по которым застройщики должны использовать эскроу-счета".

Переход произошел 1 июля - уже третью неделю между покупателями новостроек и застройщиками стоят банки, которые держат средства на этих счетах до завершения строительства. Девелоперы не получают деньги от покупателей напрямую и могут рассчитывать на них только после того, как отдадут ключи. Мера призвана предотвратить появление обманутых дольщиков.

Новая норма коснулась не всех строящихся жилкомплексов. Если степень готовности новостройки к 1 июля составила не меньше 30 процентов, а число заключенных ДДУ достигло 10 процентов от общей площади дома, то правила остались прежними. Поэтому застройщики постарались всеми силами попасть в эту категорию и стали скупать недвижимость сами у себя, уверены эксперты. "По нашим данным, около 50% зарегистрированных на рынке новостроек в июне сделок приходится на юрлица и паевые инвестиционные фонды, аффилированные с застройщиками, - говорит ведущий аналитик ЦИАН Александр Пыпин. - Эти сделки регистрировались в связи с изменением законодательства и не отражают реальный спрос на новостройки".

Девелоперы покупают недвижимость у себя, чтобы теперь иметь возможность продать ее настоящим покупателям по договорам переуступки прав и избежать эскроу-счетов. Число сделок с конечными потребителями в июне оказалось чуть выше, чем год назад, спрос все-таки вырос, но не кардинально. Реальных покупателей к совершению сделки подтолкнули разговоры о неизбежном росте цен. "Новости спровоцировали покупателей быстрее принимать решение о сделке, а июнь стал для них последним шансом, - подтверждает замдиректора департамента новостроек агентства "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков. - Застройщикам удалось "собрать спрос" на несколько месяцев вперед". В ближайшие месяцы, считает он, новых всплесков не будет - ситуация стабилизируется.