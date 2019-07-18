В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий

В Одессе погиб 29-летний телеведущий Евгений Щербаков из Днепра (ранее Днепропетровск). Он выпал из окна своей квартиры на семнадцатом этаже. Трагедия произошла рано утром в Приморском районе. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть журналиста, сообщают местные СМИ.

Соседи рассказали, что Щербаков переехал в этот дом недавно. Они не заметили подозрительных шумов из квартиры жильца. Полиция проводит расследование инцидента. Телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено.

Щербаков является известным телеведущим и шоуменом. Он принимал участие в различных телевизионных проектах, в том числе "Импровизация ведущих", "Прожарка" и "Дом-2".