В ближайшие дни на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов будут опубликованы новые тестовые задания, которые надо будет проходить при сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката.

Как стало известно "Российской газете", новые вопросы будут введены в действие с 1 сентября этого года. Вице-президент ФПА Светлана Володина считает, что у претендентов не возникнет сложностей при подготовке к тестированию. Само слово "адвокат" должно быть синонимом слову "профессионал". Поэтому претенденты на адвокатские корочки проходят отбор. Они должны доказать, что знают законы и умеют ими пользоваться, чтобы защищать людей.

Кроме того, к адвокатам предъявляются и серьезные этические требования. Претендент должен подтвердить, что знает и правила профессиональной морали, которые в статусе адвоката будет обязан соблюдать.

Всего в списке 324 вопроса. Из них 115 предполагают проверку знания положений Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".

Остальные связаны в основном с нормами Кодекса профессиональной этики адвоката. К каждому вопросу приводятся варианты ответов, причем правильными могут быть как один, так и несколько ответов.

Кроме того, будет обнародован список нормативно-правовых актов, которые использовались при подготовке тестовых заданий. Наряду с законом об адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката, в список вошли стандарты и резолюции, утвержденные Всероссийским съездом адвокатов, методические и иные рекомендации, принятые Советом ФПА РФ, а также некоторые постановления Европейского суда по правам человека, непосредственно касающиеся адвокатской деятельности. Все это претенденту лучше капитально проштудировать.

Вице-президент ФПА РФ Светлана Володина рассказала, что концепция тестирования практически не изменилась, по-прежнему в вопросах "главными документами остаются закон об адвокатуре и Кодекс профессиональной этики адвоката". По ее словам, комиссия хотела, чтобы были обновлены и формулировки вопросов, и те темы, которые в них затрагиваются.

"К основным документам мы добавили такие принципиальные акты, как стандарты оказания юридической помощи и ряд иных, которыми претендент на получение статуса адвоката должен владеть, - пояснила она. - Мы также несколько увеличили количество тестовых заданий, не повышая их сложность".

Основное отличие новых тестовых вопросов, как утверждает представитель ФПА, в том, что они будут опубликованы, чтобы можно было заранее их тщательно изучить. Кандидат будет точно знать, чего ждать.

"Хотя, на мой взгляд, легче несколько раз прочитать законы и нормативные документы, чем выучить все тесты", - полагает Светлана Володина.

Говоря о процедуре подготовки тестов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов отметила, что у комиссии были две концепции. Одна предполагала, что наряду с правильным могут быть ответы, очень близкие по смыслу, другая - что должен быть правильный ответ и заведомо неправильные. В итоге был выбран средний вариант, при котором наряду с правильным ответом должны быть и близкие по смыслу, но все-таки отличающиеся от правильного. Так что кандидату придется выбирать между верными и очень похожими на верные ответами.

"По моему личному мнению, инициативу следует поддержать, - полагает адвокат Вячеслав Голенев, - Тестирование - важный этап отбора претендентов, среди российских адвокатов могут быть только самые подготовленные кандидаты, которые глубоко и подробно проработали и изучили законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре и вопросы профессиональной этики адвоката и готовы к их соблюдению и исполнению".