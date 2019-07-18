Как стало известно "Российской газете", новые вопросы будут введены в действие с 1 сентября этого года. Вице-президент ФПА Светлана Володина считает, что у претендентов не возникнет сложностей при подготовке к тестированию. Само слово "адвокат" должно быть синонимом слову "профессионал". Поэтому претенденты на адвокатские корочки проходят отбор. Они должны доказать, что знают законы и умеют ими пользоваться, чтобы защищать людей.
Кроме того, к адвокатам предъявляются и серьезные этические требования. Претендент должен подтвердить, что знает и правила профессиональной морали, которые в статусе адвоката будет обязан соблюдать.
Всего в списке 324 вопроса. Из них 115 предполагают проверку знания положений Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".
Остальные связаны в основном с нормами Кодекса профессиональной этики адвоката. К каждому вопросу приводятся варианты ответов, причем правильными могут быть как один, так и несколько ответов.
Кроме того, будет обнародован список нормативно-правовых актов, которые использовались при подготовке тестовых заданий. Наряду с законом об адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката, в список вошли стандарты и резолюции, утвержденные Всероссийским съездом адвокатов, методические и иные рекомендации, принятые Советом ФПА РФ, а также некоторые постановления Европейского суда по правам человека, непосредственно касающиеся адвокатской деятельности. Все это претенденту лучше капитально проштудировать.
Вице-президент ФПА РФ Светлана Володина рассказала, что концепция тестирования практически не изменилась, по-прежнему в вопросах "главными документами остаются закон об адвокатуре и Кодекс профессиональной этики адвоката". По ее словам, комиссия хотела, чтобы были обновлены и формулировки вопросов, и те темы, которые в них затрагиваются.
"К основным документам мы добавили такие принципиальные акты, как стандарты оказания юридической помощи и ряд иных, которыми претендент на получение статуса адвоката должен владеть, - пояснила она. - Мы также несколько увеличили количество тестовых заданий, не повышая их сложность".
Основное отличие новых тестовых вопросов, как утверждает представитель ФПА, в том, что они будут опубликованы, чтобы можно было заранее их тщательно изучить. Кандидат будет точно знать, чего ждать.
"Хотя, на мой взгляд, легче несколько раз прочитать законы и нормативные документы, чем выучить все тесты", - полагает Светлана Володина.
Говоря о процедуре подготовки тестов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов отметила, что у комиссии были две концепции. Одна предполагала, что наряду с правильным могут быть ответы, очень близкие по смыслу, другая - что должен быть правильный ответ и заведомо неправильные. В итоге был выбран средний вариант, при котором наряду с правильным ответом должны быть и близкие по смыслу, но все-таки отличающиеся от правильного. Так что кандидату придется выбирать между верными и очень похожими на верные ответами.
"По моему личному мнению, инициативу следует поддержать, - полагает адвокат Вячеслав Голенев, - Тестирование - важный этап отбора претендентов, среди российских адвокатов могут быть только самые подготовленные кандидаты, которые глубоко и подробно проработали и изучили законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре и вопросы профессиональной этики адвоката и готовы к их соблюдению и исполнению".