В Совфеде раскритиковали предложение обмена Вышинского на Сенцова

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов скептически отнеся к предложению Киева об одновременном освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и украинца Олега Сенцова. Проблему нужно решать комплексно, убежден сенатор, а не обменивать конкретных людей.

Напомним, что ранее офис президента Украины Владимира Зеленского выступил с предложением об этом обмене.

"Можно, конечно, обменять конкретных лиц. Но нет ответа, что делать дальше, - передает РИА Новости комментарий Морозова. - А значит, проблема в целом не только не решается, а усложняется. Поскольку так до конца не обговариваются общие принципы обмена всех на всех".

Сенатор напомнил, что речь идет не о двух конкретных фигурах, а о "десятках и сотнях людей".