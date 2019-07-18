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Рубрика: Власть

По рукам и без обид

В судах появятся особые примирители для урегулирования споров
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(7915)
Госдума приняла пакет законов, значительно расширяющих применение примирительных процедур. В суды придут специальные судебные примирители, которые помогут сторонам договариваться. Кроме того, появятся новые способы решить больной спор без суда и обид: с помощью медиатора, профессионального посредника.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Редко кому удается остаться друзьями после горячего судебного процесса. Потому зачастую какой-нибудь мелкий спор из-за соседского забора может вылиться в многолетнюю тяжбу и чуть ли не кровную вражду. Но есть и другой вариант: попытаться договориться по-хорошему с помощью специалистов. У спорящих граждан, как правило, нервы слишком натянуты, чтобы вести взвешенный диалог. Посредники же помогут погасить огонь во взаимоотношениях и найти такое решение, которое устроило бы обе стороны.

Как сообщил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, принятые законопроекты позволят более широко применять способы урегулирования судебных споров посредством примирительных процедур.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В том числе, по словам Крашенинникова, урегулировать можно будет и процедуры, осуществляемые при содействии суда.

Расширен и сам перечень примирительных процедур. Помимо медиации введены переговоры и судебное примирение. Примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по ходатайству стороны или по предложению суда при согласии сторон. Судебными примирителями и медиаторами смогут быть судьи в отставке.

Предполагается, что переговоры будут проходить на условиях, определенных сторонами. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда переговоры должны проводиться в обязательном порядке.

Судебное примирение будет проводиться с участием судебного примирителя. Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю будут определены регламентом, который утвердит пленум Верховного Суда России. Кроме того, пленум утвердит список судебных примирителей.

После того как стороны спора договорятся, они смогут оформить у нотариуса медиативное соглашение: документ будет приравнен к решению суда

В свою очередь, медиация может применяться к спорам, возникающим из гражданских, семейных и трудовых отношений. Так что теперь медиаторы смогут подключаться к скандальным разводам, чтобы понизить градус конфликта и в конце концов помочь людям разойтись цивилизованно. Ведь совершенно необязательно ненавидеть человека, с которым провел лучшие годы.

"Предлагаемая система позволит сторонам с большей эффективностью приходить к взаимоприемлемому урегулированию споров, что положительным образом скажется не только на оптимизации судебной нагрузки, но, в первую очередь, на снижении конфликтности, укреплении социальных и деловых связей, развитии партнерских отношений и повышении правосознания граждан", - сказал Павел Крашенинников.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Важное новшество: если стороны найдут общий язык, они смогут заключить медиативное соглашение и удостоверить его у нотариуса. В таком случае соглашение получит силу исполнительного документа, проще говоря, будет приравнено к судебному решению. Если потом какая-то сторона передумает, документ можно сразу направить судебным приставам.

Поэтому мирные процедуры не станут лазейкой для обманщиков, которые для виду согласятся на медиативное соглашение, чтобы потом ничего не выполнять. Нет: дал слово, подписался, делай, как обещал.

"Принятие данных изменений позволит снизить нагрузку на судебные органы, - полагает и советник президента Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию с органами государственной власти Елена Джуринская. - У участников медиативного соглашения, удостоверенного нотариально, не возникнет необходимости обращаться в судебные органы за защитой своих прав в случае их нарушения другими участниками такого соглашения, а также гарантирует заинтересованной стороне возможность требовать исполнения условий письменного соглашения, достигнутого в результате медиации".

Суды достаточно давно пытаются развивать примирительные процедуры, во многих судах даже открывались для этого специальные комнаты.

Напомним, закон о медиации был принят летом 2010 года. По словам сторонников широкого внедрения медиации, ее цель - помогать людям заканчивать спор путем переговоров, не доводя его до суда.

Правда, первое время, по словам экспертов, особого результата от комнат примирения, появлявшихся в судах, не было. Они, может, и не простаивают, но люди даже после задушевных бесед нередко все равно идут к судье. В итоге медиация пока не стала популярной процедурой.

Фото: РИА Новости.
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Как отметили в Верховном суде России, инициировавшем законопроект, в течение семи лет примирительные процедуры с участием медиаторов использовались при рассмотрении крайне незначительного количества дел: при рассмотрении всего лишь около 0,008 процента дел судами общей юрисдикции и при рассмотрении около 0,002 процента дел арбитражными судами.

Хотя постепенно медиация набирает обороты. Подключение нотариусов к оформлению медиативных соглашений, на взгляд экспертов, повысит уважение к данной процедуре, а значит, к ней начнут чаще прибегать.

"В российском обществе существует высокая потребность в доступных и эффективных механизмах урегулирования споров, которые будут способствовать не только повышению качества правосудия за счет оптимизации судебной нагрузки, но и, в первую очередь, снижению конфликтности, укреплению социальных и деловых связей, - отмечают в Верховном суде России. - А также становлению и развитию партнерских отношений, формированию уважительного отношения к закону, а также повышению правосознания и социальной активности".

А назначение судебными примирителями судей в отставке, по мнению представителей Верховного суда, не только позволит повысить привлекательность альтернативных процедур разрешения споров, поднимет их уровень, но и укрепит профессиональными кадрами институты медиации и судебного примирения.

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