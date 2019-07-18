В Вене беспилотный автобус сбил пешехода

Первый электрический беспилотный автобус, который начали применять на внутренних линиях в столице Австрии, наехал на 30-летнюю женщину, спешившую утром на работу. По счастливой случайности пострадавшая отделалась небольшими царапинами, сообщает телеканал Oe24.

В этой связи транспортная компания приняла решение отложить эксперимент до выяснения всех обстоятельств дела. В Вене с начала июня используют два электрических автобуса, которые подвозят пассажиров до ближайшей станции метро в районе Aspern. Машины снабжены датчиками и сенсорами для объезда любого препятствия, а в салоне находится инструктор, готовый в случае возникновения аварийной ситуации взять управление на себя.

По свидетельствам очевидцев, пострадавшая была в наушниках и разговаривала по телефону. По всей вероятности, она не смогла вовремя среагировать на бесшумно приближающийся автобус. Тем не менее транспортники решили не рисковать и убрали современную технику в гараж.

Власти Вены считают перспективным использование электрических микроавтобусов в общей системе городского транспорта. Машина перевозит десятерых пассажиров на расстоянии двух километров. Электроника сканирует каждый метр пространства. Пробные поездки в столице Австрии рассчитаны до 2020 года.