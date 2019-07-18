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18.07.2019 21:15
Рубрика: Власть

Владимир Путин подписал закон о "билетной мафии"

Текст: Инга Бугулова

Владимир Путин подписал закон о "билетной мафии"- прописанные в документе меры четко определят правила продажи и возврата билетов и станут препятствием для перекупщиков. В конце июня закон приняли депутаты Госдумы, а буквально на днях одобрили и в Совете Федерации. Информации о подписании соответствующего документа появилась на официальном сайте Кремля.

Минкультуры утвердит стоимость сопутствующих услуг при покупке билета
Фото: iStock
Борьба со спекулянтами: одобрены новые правила продажи билетов в театры

Теперь, согласно закону, распространять билеты помимо самих культурных учреждений смогут только те организации, с которыми у них заключен договор. При этом уполномоченные лица имеют право брать дополнительную плату за сопутствующие услуги (например, за доставку билета), но ее размер фиксируется - она не может составлять более 10 процентов от цены покупки.

Утверждать форму билета, путевки или абонемента будет Минкульт, но культурные учреждения вправе сами разрабатывать и размещать элементы их оформления. В документе прописан также порядок возврата билетов, если по какой-либо причине посетитель мероприятие не получается. Так, если билет сдан за 10 дней, владелец может рассчитывать на возврат всей суммы покупки, если за пять - на половину. Если срок составил менее пяти, но не более трех дней - 30 процентов. В случае отказа от билета менее чем за три дня, учреждение может не возвращать деньги вообще.

Действовать закон начнет с 1 сентября этого года.

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