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Владислав Лисовец, стилист:

По данным ВЦИОМ, россияне не считают образование обязательным условием устройства на работу.

Я считаю, в этой точке зрения присутствует спорный момент, потому как одна профессия другой рознь. Если, например, говорить про мою специальность, то здесь, конечно, в большей степени важен опыт, вкус, как говорят, божья искра. Но если, например, речь идет о финансовой сфере,- образование, безусловно, необходимо.

Я, честно говоря, очень часто беру на работу людей, которые учились и развивались в совершенно другом направлении. К примеру, заканчивали экономические вузы, связанные с бухгалтерией, финансовыми отчетами, а теперь - очень неплохие администраторы в салоне красоты, важно,чтобы было желание и вкус.

Фото: iStock
ВЦИОМ: Россияне считают, что высокая зарплата не зависит от образования

Когда я сам, например, устраивался на работу, никто ни разу не спросил меня о моем образовании. Все смотрели на то, как я ее выполняю. Если хорошо получалось, меня брали. Поэтому в свое время я даже пожалел, что столько времени потратил на учебу. Но, опять же, еще раз повторю, существуют профессии, в которых без образования не сможешь трудиться. К примеру, учитель в школе обязательно должен быть образованным, начитанным, у него должен быть широкий кругозор, чтобы грамотно и доступно передавать свои знания. Или финансист просто обязан хорошо уметь считать и быть очень организованным.

У любого человека, который пришел работать не по специальности да и по специальности, должна быть очень сильная тяга заниматься тем, что он выбрал. Словно изнутри идти сигналы, которые улавливает работодатель.

А еще, на мой взгляд, при устройстве на работу, помогают доброжелательность и культура, умение быть тонким психологом. Это то, что вытягивает кандидатуру на место всегда и в любой ситуации.

Я считаю, менять профессию можно в любом возрасте и в любое время. Жизнь не останавливается. Главное, услышать себя, свои внутренние сигналы. И не отказывать себе. Самая большая трагедия, это когда люди не принимают себя, не хотят слушать собственные желания. Если вам в 45 лет захотелось чем-то заняться, вы должны это сделать. И не бояться, что не получится. Потому что, действительно, у каждого человека, в голове есть какая-то затея, но страх, к сожалению, не дает ему развиваться. Люди и в 70 лет начинают изучать английский язык. И это нормально, я всегда приветствую развитие и желание найти себя.

Моя мама мечтала, чтобы я стал балетным танцором. И я учился в хореографическом училище. Музицировал, ходил на плавание, занимался метанием молота. То есть, как и любой человек, всегда был в поиске себя. Но я всегда понимал, что я должен быть где-то рядом с красотой и искусством. То есть, если бы даже я не стал парикмахером, стилистом, то я бы, наверное, был бы архитектором, дизайнером интерьеров.

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