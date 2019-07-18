Вместо пальмового масла власти поддержат производство молока

Пальмовое масло до сих пор облагается льготным НДС наряду с детским питанием и хлебом. Депутаты при поддержке правительства намерены положить этому конец и отменить налоговые льготы для пальмового масла, использование которого снижает качество пищевой продукции. При этом вырученные средства власти могут отправить на поддержку производства молока.

Пока что пальмовое масло облагается льготным налогом в объеме 10 процентов. "Это шкала, которая имеет отношение к детским товарам, к детскому питанию, молоку, хлебу, - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Получается, что мы на один уровень с ними ставим импортное масло, создавая, с одной стороны рабочие места за пределами нашей страны, финансируя их производителей. А с другой стороны, фактически, снижаем качество пищевых продуктов у нас в России".

Спикер назвал такую ситуацию недопустимой.

Эта тема накануне поднималась в ходе совещания спикера Госдумы и руководителей думских фракций с главой правительства. "Мы обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла, - рассказал Володин. - По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью". Парламентарий отметил, что пальмовое масло используется в производстве практически всех пищевых продуктов, и это снижает качество продукции, более того, вытесняет с рынка молочные продукты, молоко, сыры.

Все участники совещания, по его словам, были едины во мнении, что необходимо отменять льготы на пальмовое масло, которые действовали на протяжении 15 лет. В связи с этим, рассказал глава нижней палаты, принято решение о снятии с данного продукта льготного режима 10% НДС и о возврате в обычный режим - 20%.

Поправка об отмене льготы по пальмовому маслу будет внесена к другому законопроекту - о введении налоговой льготы на отечественную плодово-ягодную продукцию. Сегодня он прошел первое чтение, и, как ожидается, будет рассмотрен во втором и третьем чтении на следующей неделе.

"Учитывая поддержку со стороны всех фракций, надеемся, что это решение будет принято", - сказал спикер Госдумы, добавив, что время позволяет народным избранникам успеть одобрить законопроект в окончательном чтении до конца сессии, то есть до 25 июля.

"По нашему мнению, средства, которые в результате этого мы сможем получить дополнительно в бюджет, можно было бы направить на поддержку производства молока и молочной продукции", - добавил Вячеслав Володин.

Таким образом, депутаты рассчитывают повлиять на "ценовую характеристику" этой продукции, чтобы "качественное, натуральное молоко" было доступнее для россиян, пояснил глава нижней палаты.

Спикер обратил внимание, что наличие пальмового масла отмечается на упаковке мелкими буквами. "А так как еще и стоимость невысокая, люди зачастую приобретают эту продукцию, а потом разбираются, что в составе пальмовое масло, и высказывают претензии, причем обоснованные", - добавил он.

В результате принятия закона импорт пальмового масла в Россию, по оценке парламентария, потеряет прежние темпы роста. "Если в прошлом году его рост был более 20%, то после введения этой нормы он будет замедляться, потому что все страны борются с засильем пальмового масла", - добавил парламентарий.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что отмена льготы по НДС для пальмового масла даст в бюджет около 5 млрд рублей. Впрочем, "здесь главное - не финансовая сторона, а здоровье населения", добавил он.

Депутаты также продумают, как предотвратить рост цен на ту продукцию, где все же используется пальмовое масло. Как заявил глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, с этой целью Госдума рассмотрит возможность пересмотра НДС на ряд продуктов, где оно содержится. На какие категории продуктов следует установить льготный НДС, будет обсуждаться.