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Рубрика: В мире

ВОЗ: Вспышка Эболы в ДР Конго является ЧС международного масштаба

Прививка от Эболы, ДР Конго, июль 2019 г. Фото: AP Photo/Jerome Delay Прививка от Эболы, ДР Конго, июль 2019 г. Фото: AP Photo/Jerome Delay
Прививка от Эболы, ДР Конго, июль 2019 г. Фото: AP Photo/Jerome Delay

Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Комитет по ЧС рекомендовал объявить вспышку Эболы "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и я принял этот совет", - цитирует РИА Новости.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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По словам Гебрейесуса, рекомендации комитета основывались, в том числе, и на двух случаях заражения и гибели людей в июле на границе ДРК с соседними странами - Руандой и Угандой. При этом глава ВОЗ подчеркнул, что риск распространения Эболы в ДРК и регионе очень высок, а за его пределы - низок.

Организация пока не рекомендует введение каких-либо ограничений на поездки или торговлю. Закрытие границ может иметь катастрофические последствия, убежден Гебрейесус. Такие ограничения вынуждают людей использовать незаконные и неконтролируемые способы пересечения границ, что увеличивает вероятность распространения болезней.

Нынешняя вспышка в ДРК началась год назад - в конце июля 2018 года. На данный момент зарегистрировано 2512 случаев заражения, 1676 человек погибли и 700 выздоровели.

Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. У инфицированного человека наблюдаются сильный озноб и высокая температура, судороги, тошнота и рвота, кровотечение. В 60-90 процентах случаев болезнь заканчивается смертью.

В мире Африка Демократическая Республика Конго Эпидемия лихорадки Эбола
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