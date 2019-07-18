ВОЗ: Вспышка Эболы в ДР Конго является ЧС международного масштаба

Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Комитет по ЧС рекомендовал объявить вспышку Эболы "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и я принял этот совет", - цитирует РИА Новости.

По словам Гебрейесуса, рекомендации комитета основывались, в том числе, и на двух случаях заражения и гибели людей в июле на границе ДРК с соседними странами - Руандой и Угандой. При этом глава ВОЗ подчеркнул, что риск распространения Эболы в ДРК и регионе очень высок, а за его пределы - низок.

Организация пока не рекомендует введение каких-либо ограничений на поездки или торговлю. Закрытие границ может иметь катастрофические последствия, убежден Гебрейесус. Такие ограничения вынуждают людей использовать незаконные и неконтролируемые способы пересечения границ, что увеличивает вероятность распространения болезней.

Нынешняя вспышка в ДРК началась год назад - в конце июля 2018 года. На данный момент зарегистрировано 2512 случаев заражения, 1676 человек погибли и 700 выздоровели.

Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. У инфицированного человека наблюдаются сильный озноб и высокая температура, судороги, тошнота и рвота, кровотечение. В 60-90 процентах случаев болезнь заканчивается смертью.