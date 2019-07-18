Вышел финальный русский трейлер "Оно 2"

Кровь (в фильме ее обещан беспрецедентный литраж), истерия, настойчивая "ламповость" и царящие над всем этим ужимки и прыжки адского клоуна Пеннивайза: встречайте финальный трейлер второй части топового хоррора "Оно". Где - сразу видно - авторы из кожи наружу лезли, чтобы не посрамить успех первой части ремейка.

События It: Chapter Two развернутся через 27 лет после первой встречи ребят из "Клуба неудачников" с Пеннивайзом - когда их мирное существование нарушает телефонный звонок. Заставивший героев вновь собраться вместе и выступить единым фронтом. Ибо зло недреманно и всё такое.

Режиссер прежний - Андрес Мускетти. В ролях: Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Финн Вулфард, София Лиллис, Джек Дилан Грейзер, Билл Хейдер, Джейк Вири, Джейден Мартелл.

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.

"Оно 2" российский зритель увидит с 5 сентября.