Xiaomi и Huawei снизили цены в России. Пора покупать?

Компании Xiaomi и Huawei объявили о летних скидках для российских покупателей. Скидки на товары, включая флагманские смартфоны, достигают 10 тысяч рублей.

Так, Huawei предлагает за 40 тысяч рублей приобрести новый флагман P30, ранее стоивший 50 тысяч. В подарок прилагается фитнес-браслет Huawei Band 3 Pro.

Снижение цен затронуло также и другие смартфоны - P Smart Z (20 тысяч рублей вместо 23 тысяч), P Smart 2019 (14770 рублей вместо 16770). Мини-флагман P30 Lite доступен по цене 20 тысяч рублей - вместо прежних 22 тысяч.

В акции принимают участие и бюджетные устройства - Huawei Y7, Y6 и Y5, а также ноутбук MateBook 13, часы Watch GT, планшет MediaPad M5 8.

В свою очередь, Xiaomi вплоть до 28 июля предлагает приобрести со скидками бюджетные девайсы и флагманы прошлых лет - актуальные Mi 9 в акции не участвуют.

Так, Mi 8 Lite доступен по цене 14590 рублей - вместо прежних 22 тысяч, а Mi 8 Pro с прозрачной задней крышкой предлагается купать за 30 тысяч вместо старых 40.

Скидки также распространяются на модели Mi 8 и Redmi 6A, а к некоторым другим акционным товарам, которые продаются по обычной цене, предлагается подарок за рубль - браслет, наушники, беспроводная зарядка или внешний аккумулятор.

Заметим, что на многие позиции цены на AliExpress выгодно отличаются в меньшую сторону. Так, Mi 8 Lite многие продавцы предлагают по цене около 11 тысяч рублей, а Huawei P30 можно приобрести за 36 тысяч. Тем, кто готов подождать, потратив на несколько тысяч рублей меньше, рекомендуется заказывать с AliExpress. Однако нужно помнить о таможенных ограничениях и не заказывать китайские версии устройств - только Global ROM для европейского рынка.