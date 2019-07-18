В повестке заседания кабинета министров были поправки в Уголовно-исполнительный кодекс. Концепция развития уголовно-исполнительной системы предусматривает нормы для перевода осужденных к лишению свободы с учетом состояния здоровья и других обстоятельств в исправительные учреждения, расположенные по месту их жительства на момент совершения преступления.

"Сейчас люди, которые нарушили закон, отбывают наказание в колониях, зачастую расположенных за тысячи километров от дома", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, представляя законопроект. Такие расстояния ограничивают и даже исключают возможность общения с семьей. "Но для таких осужденных общение, связь с семьей - это, безусловно, способ социализации, возможность вернуться к нормальной жизни", - считает премьер.

Поправки в законодательство предусматривают возможность перевода заключенных по их просьбе или просьбе одного из близких родственников в исправительное учреждение непосредственно в регионе проживания семьи или при отсутствии такой возможности в ближайший субъект Федерации. "Такое право будет предоставлено всем заключенным, кроме тех, кто осужден к пожизненному лишению свободы за особо тяжкие преступления, за преступления, которые связаны с терроризмом", - уточнил Дмитрий Медведев.

Глава правительства также выделил из повестки заседания поправки в законопроект, упрощающий доступ малого и среднего бизнеса к закупкам компаний с государственным участием. Инициатива уже находится на рассмотрении Госдумы и прошла первое чтение. Законопроект устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от субъектов МСП, участвующих в закупке.

Сейчас люди, которые нарушили закон, отбывают наказание в колониях, зачастую расположенных за тысячи километров от дома

В правительстве решили, что документ также необходимо дополнить требованиями к составу и содержанию заявок участников конкурентной закупки в электронной форме, в которой участвовать может только малый и средний бизнес. "Сегодня требования к оформлению такой заявки устанавливает заказчик, и устанавливает, что хочет, - заметил премьер-министр. - У разных заказчиков они сильно различаются, причем речь идет о закупках одинаковых товаров". Часто запрашивается избыточное количество документов, и предприниматели не успевают собрать все справки, сертификаты, выписки. "Если говорить прямо, это просто барьер для предпринимателей, чтобы ограничивать конкуренцию", - констатировал Медведев. Чтобы исключить такую практику, кабинет министров предлагает четко определить исчерпывающий перечень документов и данных, которые малые и средние компании должны предоставлять для участия в закупочных процедурах.

Между тем

Правительство выделяет Иркутской области до 14,1 миллиарда рублей на обеспечение жильем жителей региона, пострадавших от паводка. "Это именно приблизительная сумма, поскольку она может отклоняться и в меньшую сторону, и в большую", - подчеркнул Дмитрий Медведев на заседании. Средства пойдут на приобретение нового жилья, проведение капитального ремонта и строительство домов. "Сделать это нужно максимально быстро, не в ущерб, разумеется, качеству строительных работ, - указал глава правительства. - Мы неоднократно говорили, что в Сибири рано наступает зимняя погода, и поэтому строить нужно максимально быстро".