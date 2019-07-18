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18.07.2019 12:11
Рубрика: Власть

Законопроект о дронах-нарушителях рекомендован к принятию

Текст: Татьяна Замахина
Правоохранители смогут менять траекторию полета беспилотника, а в крайнем случае - сбивать. Законопроект о дронах-нарушителях рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Инициативу предлагается рассмотреть 23 июля.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Законопроект предложила группа депутатов Госдумы, включающая главу комитета Василия Пискарева. Согласно документу, ФСО, Росгвардия, МВД и ФСБ смогут "обезвреживать", либо уничтожать незаконно используемые беспилотники. Правоохранители смогут действовать "посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов".

Законопроект будет затрагивать и вопросы использования беспилотников над массовым скоплением людей, в том числе над митингами.

Сначала правоохранительные органы будут определять принадлежность дрона. Они попытаются связаться с внешним пилотом или имеющимися средствами, поменяют траекторию полета беспилотника без его повреждения.

- В крайнем случае, если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, они получат право пресекать полет беспилотного летательного аппарата, - отметил Пискарев.

Нарушения, зафиксированные дроном, можно проверить на сайте Росреестра

По его словам, "предложенные поправки не предусматривают каких-либо новых запретов или ограничений на использование беспилотников в мирных целях". Депутаты преследуют цель сделать их массовое использование максимально безопасным и урегулировать правовые вопросы.

По данным Росавиации, центрами организации воздушного движения РФ в 2018 году было обеспечено 52,5 тыс. полетов беспилотников (для сравнения в 2016 году - 16,6 тыс.).

Впоследствии предполагается подготовить законопроект о подводных беспилотниках.

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