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18.07.2019 15:51
Рубрика: В мире

Зеленский обвинил спикера Рады в растрате средств налогоплательщиков

Текст: Марина Алешина

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook письмо, адресованное спикеру Верховной рады Андрею Парубию, с предложением созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения инициатив по противодействию коррупции. Одновременно глава государства прокомментировал отказ Парубия это сделать, назвав такое решение "позором".

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Зеленский напомнил, что один день работы народных избранников обходится украинским налогоплательщикам в 13 с лишним миллионов гривен (это более 500 тысяч долларов). Отказываясь созывать заседание Рады, спикер тем самым, по мнению президента, самоустраняется от работы в интересах страны и демонстрирует "преступное бездействие". В конце концов из госказны впустую тратится почти 700 миллионов гривен (27 миллионов долларов).

Подводя итоги, Зеленский назвал депутатов "апатичными лодырями" и пообещал, что после 21 июля, то есть после парламентских выборов на Украине, ситуация изменится.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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