Зеленский обвинил спикера Рады в растрате средств налогоплательщиков

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook письмо, адресованное спикеру Верховной рады Андрею Парубию, с предложением созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения инициатив по противодействию коррупции. Одновременно глава государства прокомментировал отказ Парубия это сделать, назвав такое решение "позором".

Зеленский напомнил, что один день работы народных избранников обходится украинским налогоплательщикам в 13 с лишним миллионов гривен (это более 500 тысяч долларов). Отказываясь созывать заседание Рады, спикер тем самым, по мнению президента, самоустраняется от работы в интересах страны и демонстрирует "преступное бездействие". В конце концов из госказны впустую тратится почти 700 миллионов гривен (27 миллионов долларов).

Подводя итоги, Зеленский назвал депутатов "апатичными лодырями" и пообещал, что после 21 июля, то есть после парламентских выборов на Украине, ситуация изменится.