Зеленский сообщил о новом расследовании в украинской "оборонке"

В правоохранительные органы передано еще одно дело, в котором усматривается новая коррупционная схема в системе оборонной промышленности, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на протяжении пяти лет при предыдущей власти спецэкспортеры лишь по несколькими сомнительным контрактам перечислили почти 30 миллионов долларов на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги.

Напомним, нашумевшее дело о коррупции в "Укроборонпроме" на фоне общего экономического спада в стране привело к массовым протестам. В результате журналистского расследования стало известно о том, что руководитель ведомства Олег Гладковский, являющийся ближайшим соратников экс-президента Петра Порошенко, и его сын Игорь занимаются крупными хищениями в оборонном секторе.