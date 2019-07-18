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18.07.2019 11:33
Рубрика: В мире

Жертвами пожара в студии аниме в Киото стали более десяти человек

Крупный пожар произошел в студии по производству аниме в японском Киото. По меньшей мере 12 человек погибли в результате случившегося, информирует РИА Новости со ссылкой на Kyodo.

В Подмосковье при пожаре погибла семья с детьми

Также сообщается о том, что около 36 человек пострадали, 10 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

По информации NHK, перед пожаром был слышен взрыв.

Причина пожара не сообщается, однако это могло произойти из-за поджога. По предварительным данным, мужчина разлил в здании воспламеняющуюся жидкость.

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