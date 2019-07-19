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19.07.2019 16:23
Рубрика: Общество

60 процентов россиян оценивают свое материальное положение как среднее

Текст: Анна Спицына

Около 60 процентов россиян оценивают свое материальное положение как среднее. 11 процентов уверены, что оно хорошее, 22 - что плохое.

Фото: iStock
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Когда социологи фонда "Общественное мнение" задавали россиянам вопрос "Какое высказывание точнее всего описывает материальное положение вашей семьи?" - 34 процента граждан уточнили, что могут позволить себе новую одежду, но вот покупка крупной бытовой техники для них уже затруднительна. 25 процентов россиян подтвердили, что денег на питание им хватает, но вот на новую одежду - не всегда. 12 процентов россиян говорят о том, что им не хватает денег и на питание.

Ближе к "среднему классу" те, у кого есть средства на бытовую технику, но не хватает на покупку автомобиля, таких, по опросам, 18 процентов. 11 процентов - по российским меркам "средний класс" - могут купить автомобиль.

При этом 67 процентов опрошенных подчеркивают, что за последние два-три месяца их положение практически не изменилось, 24 процента уверены, что ухудшилось, 8 процентов могут похвалиться, что улучшилось.

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Ожидания достаточно консервативны: 39 процентов россиян в ближайший год не ждут перемен в своем материальном положении, 22 процента затрудняются ответить на такой вопрос. Но 21 процент строит предположения об улучшении своего финансового уровня.

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