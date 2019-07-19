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Рубрика: В мире

Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела

Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи был экстренно закрыт из-за ракетного обстрела. Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии обстреляли показавшийся им подозрительным самолет на военной базе в районе воздушной гавани.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В результате обстрелов никто не пострадал. В настоящее время авиакомпании возобновляют выполнение рейсов в соответствии с расписанием, говорится на странице авиакомпании в Facebook.

Митига - единственный действующий аэропорт в столице Ливии. Он находится под контролем сил, выступающих на стороне международного признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Митига начал использоваться для сообщения Ливии с внешним миром после того, как в 2014 году был выведен из строя международный аэропорт Триполи. Напомним, тогда в результате столкновений ливийских ополченцев и экстремистов погибли 30 человек, ранения получили около 40. Были повреждены почти 90 процентов самолетов, разрушены подъездные пути и часть терминала аэропорта.

Аэропорт на регулярной основе подвергается атакам. В апреле текущего года руководство аэропорта также было вынуждено прекратить работу, эвакуировать пассажиров и персонал, а также все находившиеся в воздушной гавани гражданские самолеты из-за обстрелов Ливийской национальной армии.

В мире Африка Ливия
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