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19.07.2019 10:03
Рубрика: Общество

Ученые: причины нервной анорексии не только психологические

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Принято считать, что патологический страх людей с расстройством пищевого поведения - анорексии - держится на психологических установках. Результаты нового исследования показали, что причины болезни не только в голове пациентов.

Отчет по итогам крупномасштабного исследования, в котором участвовали более 200 ученых из более чем 20 стран, опубликован в журнале Nature Genetics.

Фото: pixabay.com
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Психолог Ханна Уотсон, ведущий автор статьи, отмечает, что получены новые результаты, которые в будущем могут помочь в лечении анорексии.

Стоит отметить, что нервная анорексия, потенциально опасное для жизни расстройство пищевого поведения, нередко заканчивается нарушением работы всего организма и смертью.

До последнего времени считалось, что необратимые расстройства метаболизма вызваны последствиями голодания: повреждение органов, вызванное недоеданием, приводит к смерти пациентов.

Однако новые данные, по утверждению Уотсон, говорят о генетической связи между нервной анорексией и некоторыми метаболическими проблемами. То есть нарушение обмена веществ может быть не следствием, а возможной причиной развития этого расстройства.

Исследовательская группа изучила генетический материал почти 17 000 человек с диагнозом нервная анорексия и сравнила его с геномами примерно 55 000 здоровых людей.

Полученные данные, с одной стороны, подтвердили ожидаемую связь анорексии с другими заболеваниями психики, такими как тревожные расстройства или депрессия.

Фото: iStock
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Но по-настоящему новым было обнаружение генов, которые вызывают изменения метаболизма сахаров и жиров в организме страдающих анорексией.

Тот факт, что повышенный риск возникновения анорексии может быть унаследован, уже известен из предыдущих исследований.

И, по мнению авторов исследования, методы лечения пока исходят из психологических причин. "Это не позволило до сих пор разработать надежные меры, которые привели бы к устойчивому увеличению веса и психологическому восстановлению", - говорится в отчете. Новый взгляд на причины анорексии может стать ключом к эффективности лечения.

По оценкам специалистов, у одного-четырех процентов женщин и 0,3 процента мужчин в течение жизни развивается нервная анорексия, часто в очень раннем возрасте. И чем дольше пациент страдает от анорексии, тем выше риск умереть от последствий этого пищевого расстройства.

Основываясь на полученных данных, ученые говорят: анорексию нельзя лечить как исключительно психическое заболевание. Необходимы комплексные меры, в том числе и сопутствующая психотерапия, которая должна устранять причины расстройства пищевого поведения. К ним относятся проблемы в семье или травмы в прошлом, такие как физическое и психическое насилие в детстве. По мнению многих ученых, идеалы красоты, которые широко тиражируются в средствах массовой информации и рекламе, в подростковом возрасте могут стать причиной расстройств пищевого поведения, таких как анорексия или булимия.

Общество Наука Общество Здоровье
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