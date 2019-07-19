Новости

В Екатеринбурге протестировали белорусский электробус 13:45
Недвижимость осужденного за педофилию жителя Карелии выставят на торги 13:43
На матч "Ростов" - "Спартак" продано свыше 37 тысяч билетов 13:30
В Петербурге инвесторы возведут школы и детсады за свой счет 13:27
Lada Xray Cross с вариатором: цены и комплектации 13:24
Вышел тизер финального сезона "Мистера Робота" 13:22
В Ингушетии 68 детей-сирот получат квартиры 13:22
В Ингушетии два министра написали заявление об отставке 13:21
В Петербурге покончат с "туризмом по крышам" 13:18
Вышел трейлер продолжения "Джея и Молчаливого Боба" 13:15
В Петербурге появится аллея-алфавит 13:13
Под Тюменью задержали курьера с восемью килограммами наркотиков 13:07
На чиновницу Новороссийска завели дело о нападении на журналистку 13:00
СК проверит жестокое обращение в детсаду Смоленска 12:52
Президент РФ опроверг слухи о причинах наводнения в Иркутской области 12:51
Безумная битва тортов пройдет в Москве 12:43
Нелепый трейлер мюзикла "Кошки" вызвал волну насмешек в Сети 12:39
Призовой фонд US Open-2019 станет рекордным в истории тенниса 12:38
"Эпическая битва": учебное сражение Abrams и Т-72М сняли на видео 12:38
Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления 12:32
Росстандарт отменил свежий ГОСТ на фотосессии новорожденных 12:19
Полиция задержала участников ОПГ, незаконно обналичивающей деньги 12:08
Опубликовано видео уничтожения крылатой ракеты в Черном море 12:05
Очевидец рассказал о давке на борту задымившегося Boeing 12:03
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить "нормандский формат" 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19.07.2019 12:29
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Ассоциация IPChain расширяет партнерство на рынке блокчейн

Ассоциация IPChain заключила партнерское соглашение с одним из крупнейших разработчиков и провайдеров блокчейн-решений - Bitfury Group.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Bitfury разработает систему лояльности на базе фреймворка Exonum для площадки CO-FI, входящей в инфраструктуру IPChain.

CO-FI - первая в России цифровая краудинвестинговая платформа для финансирования творческих и IT проектов. Площадка помогает обеспечить прямое взаимодействие инвесторов и создателей контента, позволяя получить инвестиции под залог интеллектуальной собственности.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Основные риски для стартапов в России предприниматели обсудили на IPQuorum.Start

Одним из ключевых направлений в работе инфраструктуры IPChain является создание максимально широкого круга возможностей для повышения монетизации и вовлечения в оборот нематериальных активов.

"Инфраструктура IPChain находится в стадии активного развития и территориального тиражирования: наши усилия одновременно сосредоточены и на насыщении "озера данных" информацией об объектах интеллектуальной собственности, и на сделках с ними со всего мира. В то же время мы активно расширяем функционал существующих сервисов и выводим на рынок новые проекты, ведущие разработки по отраслевым запросам бизнеса", - отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

В рамках сотрудничества с IPChain Bitfury впервые будет участвовать в реализации проекта, связанного со сферой интеллектуальной собственности в России.

"Exonum - один из самых успешных продуктов, разработанный командой наших программистов. Внедрение фреймворка для защиты прав интеллектуальной собственности и взаимодействия правообладателей с инвесторами является для нас новой сферой, но наша команда обладает достаточной экспертизой для решения поставленной задачи", - пояснил CEO Bitfury Russia Дмитрий Уфаев.

Все расчеты и взаимоотношения инвесторов с проектами, размещенными на платформе CO-FI, будут записаны на блокчейн Bitcoin. Это предоставит надежную защиту интересов каждого участника сделки и исключит возможность подлога или изменение данных.

"В перспективе система, разработанная на платформе Bitfury Exonum, объединит текущие и будущие сервисы инфраструктуры IPChain, а ее интеграция будет происходить посредством разработанного API", - прокомментировал менеджер по развитию бизнеса Bitfury Герберт Шопник.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
На IPQuorum.Start представили образовательную программу в РГАИС

Фреймворк Exonum используется для создания децентрализованных баз данных на основе безопасных блокчейн-узлов и обеспечивает защиту данных, прозрачность действий каждого участника, аудит и доступ к информации в режиме реального времени.

По словам председателя совета директоров CO-FI Александра Сухотина, "взаимодействие платформы CO-FI с распределенным реестром IPChain позволяет обеспечивать максимальную прозрачность и верификацию информации о сделках с объектами интеллектуальной собственности. А построение системы лояльности на основе фреймворка Exonum значительно расширит функционал платформы CO-FI и построит многоуровневую программу лояльности, взаимодействующую через блокчейн-реестры со всеми компонентами платформы. В совокупности сотрудничество краудлендинговой платформы CO-FI с инфраструктурой IPChain и Bitfury внесет ощутимый вклад в комплексное развитие института кредитования под залог интеллектуальной собственности в России".

Bitfury Group - крупнейшая в мире компания, предоставляющая полный цикл услуг в сфере блокчейн-технологий. Bitfury разрабатывает и внедряет передовые программные и аппаратные решения, позволяющие предприятиям, частным лицам, а также государственным организациям перемещать цифровые активы через блокчейн без риска потери информации.

Bitfury разработала фреймворк Exonum, чтобы получать децентрализованные базы данных, основанные на технологии распределенных реестров. Инструмент позволяет создавать безопасные и надежные блокчейны, в которых все узлы, генерирующие блоки, известны заранее.

Компания Bitfury имеет большую практику интеграции технологии в России и успешно развивает мировое блокчейн-сообщество.

Платформа CO-FI является узлом сети IPChain, что обеспечивает максимальную прозрачность и верификацию данных об ОИС и всех сделках с ними. CO-FI стала первой в России цифровой краудлендинговой платформой, позволяющей получать займы под залог интеллектуальной собственности. Проект призван помочь творческим людям находить средства или инвесторов для реализации идей.

Фото: Пресс-служба IPQuorum
На IPQuorum.Start обсудили важность человеческого капитала в экономике

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - создание всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект является унифицированным решением, открывающим возможности сотрудничества с представителями разных отраслей экономики.

В 2019 году Ассоциация IPChain стала членом Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) - объединения ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков. IPChain также является членом FLIP (Future Law Innovation Programme) Сингапурской академии права (SAL).

Общество

Главное сегодня

В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить "нормандский формат"
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Президент РФ опроверг слухи о причинах наводнения в Иркутской области
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Новости проекта

29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области