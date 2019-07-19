Ассоциация IPChain расширяет партнерство на рынке блокчейн

Ассоциация IPChain заключила партнерское соглашение с одним из крупнейших разработчиков и провайдеров блокчейн-решений - Bitfury Group.

Bitfury разработает систему лояльности на базе фреймворка Exonum для площадки CO-FI, входящей в инфраструктуру IPChain.

CO-FI - первая в России цифровая краудинвестинговая платформа для финансирования творческих и IT проектов. Площадка помогает обеспечить прямое взаимодействие инвесторов и создателей контента, позволяя получить инвестиции под залог интеллектуальной собственности.

Одним из ключевых направлений в работе инфраструктуры IPChain является создание максимально широкого круга возможностей для повышения монетизации и вовлечения в оборот нематериальных активов.

"Инфраструктура IPChain находится в стадии активного развития и территориального тиражирования: наши усилия одновременно сосредоточены и на насыщении "озера данных" информацией об объектах интеллектуальной собственности, и на сделках с ними со всего мира. В то же время мы активно расширяем функционал существующих сервисов и выводим на рынок новые проекты, ведущие разработки по отраслевым запросам бизнеса", - отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

В рамках сотрудничества с IPChain Bitfury впервые будет участвовать в реализации проекта, связанного со сферой интеллектуальной собственности в России.

"Exonum - один из самых успешных продуктов, разработанный командой наших программистов. Внедрение фреймворка для защиты прав интеллектуальной собственности и взаимодействия правообладателей с инвесторами является для нас новой сферой, но наша команда обладает достаточной экспертизой для решения поставленной задачи", - пояснил CEO Bitfury Russia Дмитрий Уфаев.

Все расчеты и взаимоотношения инвесторов с проектами, размещенными на платформе CO-FI, будут записаны на блокчейн Bitcoin. Это предоставит надежную защиту интересов каждого участника сделки и исключит возможность подлога или изменение данных.

"В перспективе система, разработанная на платформе Bitfury Exonum, объединит текущие и будущие сервисы инфраструктуры IPChain, а ее интеграция будет происходить посредством разработанного API", - прокомментировал менеджер по развитию бизнеса Bitfury Герберт Шопник.

Фреймворк Exonum используется для создания децентрализованных баз данных на основе безопасных блокчейн-узлов и обеспечивает защиту данных, прозрачность действий каждого участника, аудит и доступ к информации в режиме реального времени.

По словам председателя совета директоров CO-FI Александра Сухотина, "взаимодействие платформы CO-FI с распределенным реестром IPChain позволяет обеспечивать максимальную прозрачность и верификацию информации о сделках с объектами интеллектуальной собственности. А построение системы лояльности на основе фреймворка Exonum значительно расширит функционал платформы CO-FI и построит многоуровневую программу лояльности, взаимодействующую через блокчейн-реестры со всеми компонентами платформы. В совокупности сотрудничество краудлендинговой платформы CO-FI с инфраструктурой IPChain и Bitfury внесет ощутимый вклад в комплексное развитие института кредитования под залог интеллектуальной собственности в России".

Bitfury Group - крупнейшая в мире компания, предоставляющая полный цикл услуг в сфере блокчейн-технологий. Bitfury разрабатывает и внедряет передовые программные и аппаратные решения, позволяющие предприятиям, частным лицам, а также государственным организациям перемещать цифровые активы через блокчейн без риска потери информации.

Bitfury разработала фреймворк Exonum, чтобы получать децентрализованные базы данных, основанные на технологии распределенных реестров. Инструмент позволяет создавать безопасные и надежные блокчейны, в которых все узлы, генерирующие блоки, известны заранее.

Компания Bitfury имеет большую практику интеграции технологии в России и успешно развивает мировое блокчейн-сообщество.

Платформа CO-FI является узлом сети IPChain, что обеспечивает максимальную прозрачность и верификацию данных об ОИС и всех сделках с ними. CO-FI стала первой в России цифровой краудлендинговой платформой, позволяющей получать займы под залог интеллектуальной собственности. Проект призван помочь творческим людям находить средства или инвесторов для реализации идей.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - создание всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект является унифицированным решением, открывающим возможности сотрудничества с представителями разных отраслей экономики.

В 2019 году Ассоциация IPChain стала членом Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) - объединения ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков. IPChain также является членом FLIP (Future Law Innovation Programme) Сингапурской академии права (SAL).