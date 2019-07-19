Белорусская армия готова к очередным международным играм

Суворовская отвага, терпение и профессиональная уверенность в том, что впереди только победа, окрыляет белорусских участников Армейских международных игр, которые в этом году стартуют в первых числах августа. Более двухсот команд из 34 стран четырех континентов, свыше шести тысяч армейских специалистов докажут свое умение и мастерство.

С напутствием во Дворце спорта "Уручье", сообщает БЕЛТА, провожало 19 июля военнослужащих руководство Министерства обороны РБ. Глава военного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков, по-отечески обращаясь к участникам, напомнил, что за успехами защитников родины будет наблюдать вся страна.

"Стоит простая учебно-боевая задача - победить, всю подготовку к бою вы прошли. Болельщик у вас - целая страна, все будут смотреть на вас", - отметил Равков. Свою подготовку будут демонстрировать артиллеристы и связисты, танкисты, десантники и летчики, снайперы и зенитчики, даже военные повара и медики. Министр вручил государственный флаг руководителю белорусской делегации - начальнику главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майору Андрею Некрашевичу.

Кстати, АрМИ-2019 станут дебютом для Кубы, Швейцарии и Шри-Ланки. А впервые международные армейские игры были проведены четыре года назад на территории Российской Федерации. Тогда в них приняли участие 56 команд из семнадцати стран. По итогам соревнований в тройку лидеров вошли военнослужащие из России, Китая и Беларуси.

В этом году программа включает 32 конкурса. Они пройдут на территории десяти стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана. Белорусские военные поборются за медали в восемнадцати из них, среди них: "Снайперский рубеж", "Воин Содружества", "Танковый биатлон".

На предыдущих армейских играх, уточняют эксперты, приняло участие 189 команд от 32 государств. Правда, соревнования проводились только в семи странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Китае и Казахстане, Армении и Иране.

Белорусские команды традиционно показывают высокий уровень подготовки, констатируют обозреватели. В прошлом году Минск занял четвертое общекомандное место, уступив командам России, Китая и Казахстана.