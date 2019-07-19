Черчесов опубликовал совместное фото с Загитовой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с олимпийской чемпионкой Пхенчхана, чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Алиной Загитовой.

"С фигуристкой Алиной Загитовой", - подписал фото Черчесов.

Как стало известно, снимок был сделан месяц назад, когда Черчесов и 17-летняя Загитова посетили "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным.

Пользователи по-разному отреагировали на эту фотографию. Нашлись те, кто пожурил Черчесова за то, что он не указал титулы Загитовой, но реакция подавляющего большинства оказалась позитивной.