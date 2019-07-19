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Текст:   Владимир Кузьмин 
13:07 19.07.2019

Дмитрий Медведев призвал развивать рынок арендного жилья

Для решения жилищных вопросов граждан нужно не только снижать процентную ставку по ипотеке, но и активнее развивать рынок арендного жилья, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. В развитых странах на него приходится до половины случаев предоставления жилья.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Глава правительства в ходе рабочей встречи с генеральным директором АО "ДОМ.РФ" Александром Плутником обсудил способы решения жилищных вопросов граждан страны. Работа здесь предстоит большая: президентом поставлена задача создать условия, чтобы к 2024 году каждый год 5 миллионов семей могли улучшать свои жилищные условия. Сейчас на это способны 3,5 миллиона семей.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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В качестве основного инструмента определена ипотека. За пять месяцев 2019 года прирост ипотечного портфеля составил около 20 процентов, общий объем достиг 7,5 триллионов рублей. Но для выполнения задачи необходимо его нарастить в три раза, подчеркнул Плутник. Речь идет о 2,3 миллиона ипотечных кредитов в год. В прошлом году, например, показатель составил 1,5 миллиона.

"Для этого нам представляется необходимым создать специальные инструменты, которые будут снимать часть риска с банковской системы", - заявил глава института развития. Таким инструментом призваны стать ипотечные ценные бумаги с поручительством "ДОМ.РФ". Банк России уже принял решение о снижении так называемого риск-веса по этим бумагам, что позволяет банкам экономить капитал, превращая ипотечные кредиты на своем балансе в ипотечные ценные бумаги. Это, считает Александр Плутник, позволит снизить ставку по ипотеке.

- На ваш взгляд, по расчетам, насколько можно было бы снизить ипотечную ставку против текущей ставки, которая есть сейчас на рынке? - поинтересовался премьер.

- По нашему мнению, к 2024 году от реализации данной меры снижение ипотечной ставки будет от 0,5 до 1 процента. Исключительно за счет этой меры, - ответил Плутник.

Другим механизмом решения жилищного вопроса могло бы стать арендное жилье. Сейчас в стране в аренду сдается около 7 процентов жилого фонда. "Но это так называемая частная аренда, не институциональная, где арендаторы и арендодатели не имеют специальной защиты в силу отдельных норм законодательства", - заметил руководитель "ДОМ.РФ".

Фото: istock
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Три года назад компания начала инвестировать именно в институциональное арендное жилье, рассказал он. Она приобретает целиком или дом, или отдельный подъезд и сдает квартиры гражданам. Такой проект действует в столице, есть проект корпоративной аренды в Тобольске с компанией "Сибур". "Очень востребованный продукт", - заверил Александр Плутник, пообещав представить предложения по специальным мерам повышения инвестиционной привлекательности, прежде всего для частных инвесторов.

- Безусловно, это нужно делать, - согласился Дмитрий Медведев, - тем более что во многих странах - странах, как принято говорить, с развитой экономикой - решение жилищной проблемы через договор аренды жилья составляет очень значимый процент. До 50 процентов вообще всех случаев предоставления жилья.

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