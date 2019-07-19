ЕАКОП провел круглый стол на фестивале "Славянский базар в Витебске"

В рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоялся круглый стол "Культура, право и технологии. Евразийская интеграция", организатором которого выступила Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП).

Руководители авторских обществ и продюсерских центров России, Беларуси, Армении, Молдавии, Казахстана, Азербайджана, Латвии, Болгарии, Украины, Турции, Израиля, Грузии, Мальты и Китая, а также организаторы фестиваля "Славянский базар в Витебске" обсудили актуальные вопросы лицензирования произведений в работе международных музыкальных фестивалей, деятельность авторских обществ, тенденции в развитии авторского права и цифровые сервисы для креативных индустрий.

Генеральный директор ЕАКОП, Председатель Азербайджанского Авторского Общества Исмаил Маммадкаримов, открывая круглый стол отметил, что сегодняшняя тема очень актуальна, поскольку информация, творчество и знания являются стратегическими активами современного общества, которые могут получить охрану только в рамках системы интеллектуальной собственности. Каждая из присутствующих стран имеет свой специфический опыт и потребности, очевидно, что авторское право может восприниматься по-разному и необходимо добиваться баланса разных подходов.

Проблема авторских прав крайне актуальна для музыкантов из разных стран, заявил директор фестиваля "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий: "Наш фестиваль - один из крупнейших в Европе, сейчас у нас уже 2500 творческих участников. Нам бы хотелось понять, как сделать так, чтобы после концерта авторы не предъявляли претензий и не говорили: "Вы исполнили на фестивале мою песню, а мне не заплатили". Я рад, что к нам в Беларусь приходит цивилизация, и эти вопросы решаются. Но не секрет, что многие авторы сетуют на то, что их права не соблюдаются. Яркий пример - композитор Эдуард Ханок, который постоянно судится по этому поводу и выигрывает суды".

Одним из дискуссионных вопросов круглого стола стала проблема использования музыкальных произведений в некоммерческих целях. Генеральный директор УПРАВИС Эрик Вальдес-Мартинес указал на то, что c точки зрения авторского права нет разницы между коммерческим и некоммерческим использованием музыкального произведения: "Если мы исполняем песню в кругу семьи - это одно. Совсем другое дело, если мы выходим с песней на улицу, в публичное пространство - здесь уже встает вопрос использования. Речь не только об авторских правах - есть ведь и артист, который обладает смежными правами на запись. Таким образом, чтобы использовать песню в интернете или на телевидении, организаторам мероприятия необходимо заключить договор не только с автором, но и с артистом".

Генеральный директор Армянского авторского общества "Армавтор" Сусанна Нерсисян заявила о необходимости внесения поправок о распределении вознаграждений за коммерческое и некоммерческое использование музыкальных произведений в закон об авторских и смежных правах: "Авторы не будут детально разбираться в каждом мероприятии - коммерческое оно или нет. В проекте закона нашей страны есть отдельный пункт: для некоммерческих концертов предлагается определенная ставка авторского вознаграждения, ведь автор в любом случае должен что-то получать. Но важно не только собрать гонорары, но и правильно их распределить, и у авторов не должно быть сомнений на этот счет", - рассказала Нерсисян.

Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП

Заместитель директора Белорусского общества авторов, исполнителей и других правообладателей (БОАИП) Алексей Бичурин отметил, что коллективное управление авторскими правами имеет важное преимущество: "Не секрет, что авторские права - это в первую очередь деньги, и размер вознаграждения интересует обе стороны - и организаторов мероприятия, и правообладателей. Коллективное управление позволяет получать права на использование произведений из одного источника, что удобно для всех сторон. При этом по закону наша организация вправе предоставлять права на исполнение только тех произведений, с авторами которых у нас заключены договоры. Таких авторов сейчас около пяти тысяч".

Главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов указал на противоречия и недоработки в российском законодательстве об авторском праве и привел показательный пример: "Совсем недавно, для того чтобы жюри конкурса имени Чайковского могло легально работать в России, Владимир Путин был вынужден подписать отдельный закон, касающийся только членов жюри этого конкурса, - иначе их работа в нашей стране была бы незаконной. При этом все понимают, что такие решения крайне нежелательны и даже курьезны, но выхода нет. Реальное совершенствование законодательства - долгий процесс, а работать надо прямо сейчас. Так что в отношении важнейших культурных событий мирового уровня несовершенство законодательства может быть оперативно компенсировано специальными законами - например, об особом порядке легализации авторских прав".

В завершение круглого стола члены ЕАКОП договорились о создании антипиратской комиссии по защите авторских прав в интернете.

Генеральный директор ЕАКОП, Председатель Азербайджанского Авторского Общества Исмаил Маммадкаримов подчеркнул важность международного взаимодействия: "Главная задача конфедерации как международной институции состоит в усилении взаимного представительства интересов наших авторских обществ, в укреплении технологической оснащенности и расширении сфер деятельности в интересах творцов. То, что объединяет всех присутствующих здесь, - это убежденность в том, что поддержка культурной идентичности с одной стороны и культурный обмен с другой - основа благополучия общества".

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах - членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

В апреле 2018 года ЕАКОП стала членом международной организации "Ассамблея народов Евразии", которая формирует интеграционную модель большого евразийского партнерства на общественном уровне, объединяя свыше 2500 представителей некоммерческих организаций, деловой и интеллектуальной элиты из 67 стран евразийского континента.

ЕАКОП - ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).