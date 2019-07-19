Эшелон китайской армии выехал в Россию для участия в Армейских играх

Границу эшелон миновал на КПП в Маньчжурии и Забайкальске. Разгружаться гости из Китая по плану будут последовательно на пяти станциях: Абакан, Озеро-Андреевское под Тюменью, Рязань, город Селятино в Подмосковье и на полигоне Владимирский Лагерь в Псковской области. Общий пробег составит около 11 тысяч километров, время в пути - более 20 дней.

АрМИ-2019 пройдут в 10 странах, в том числе в России, Китае, Индии, Иране, Беларуси и Казахстане. Начнется он 3 августа с танкового биатлона. В программе также авиадартс, соревнования морских десантников, кинологов, работников полевых кухонь и многое другое.