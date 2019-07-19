Фехтовальщица Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира

Россиянка Инна Дериглазова принесла первое золото сборной России на чемпионате мира по фехтованию, завоевав пятый в карьере титул сильнейшей на планете. Шпажист Сергей Бида стал серебряным призером соревнований.

В Будапеште проходит предолимпийский чемпионат мира по фехтованию. В пятницу российская команда сумела завоевать сразу две медали. В соревнованиях в рапире у женщин триумфально выступила Инна Дериглазова. 29-летняя олимпийская чемпионка 2016 года в финале встретилась с француженкой Полин Ранвье. Поединок прошел в упорной борьбе, но россиянка шансов сопернице не оставила – 15:11.

Для Дериглазовой эта золотая медаль стала пятой в карьере. Теперь на ее счету три победы в индивидуальных соревнованиях и две в командных. А первую медаль в копилку российской команды ранее принес шпажист Сергей Бида. В финале 26-летний российский спортсмен уступил 21-летнему венгру Гергею Шиклоши со счетом 14:15.

Личный турнир чемпионата мира завершится 20 июля, командный - 23 июля.