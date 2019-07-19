Грузовик со школьниками упал со скалы на Филиппинах, есть жертвы

Не менее 11 учеников начальной школы погибли в результате ДТП с участием грузовика на юго-востоке Филиппин. Об этом передает в пятницу местное издание Inquirer. Есть также раненые, их точное количество не сообщается.

По его информации, авария произошла в 7 утра по местному времени к югу от старейшего филиппинского города Себу. Небольшой грузовик вез детей на церемонию открытия спортивного мероприятия, когда неожиданно потерял управление и сорвался со скалы.

Точные причины происшествия пока остаются неизвестными. Ведется расследование.