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19.07.2019 10:47
Рубрика: В мире

Грузовик со школьниками упал со скалы на Филиппинах, есть жертвы

Не менее 11 учеников начальной школы погибли в результате ДТП с участием грузовика на юго-востоке Филиппин. Об этом передает в пятницу местное издание Inquirer. Есть также раненые, их точное количество не сообщается.

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По его информации, авария произошла в 7 утра по местному времени к югу от старейшего филиппинского города Себу. Небольшой грузовик вез детей на церемонию открытия спортивного мероприятия, когда неожиданно потерял управление и сорвался со скалы.

Точные причины происшествия пока остаются неизвестными. Ведется расследование.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины
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