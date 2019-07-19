Косачев: РФ готова помочь в разрешении конфликта между Ираном и Западом

В разрешении напряженности между Ираном и странами Запада Москва могла быо казать существенную помощь, убежден глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Так он прокомментировал задержание Корпусом стражей исламской революции британского танкера в Ормузском проливе.

"Информация о задержании Корпусом стражей исламской революции британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, безусловно - очередной эпизод в эскалации напряжённости в этом районе и в отношениях Ирана с Западом", - передает "Интерфакс" слова сенатора.

"Россия также могла бы предложить свои добрые услуги по снятию напряжённости", - подытожил Косачев.

Он также выразил надежду, что "британцы не будут немедленно реагировать силой, хотя бы потому, что, как сообщается, задержание произошло вполне корректно и никто не пострадал".