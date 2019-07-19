Косачев: Россия не ограничивает многовекторность Молдавии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия никогда не пыталась ограничивать Молдавию в проведении многовекторной политики.

Ранее сенатор встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном, спикером парламента Зинаидой Гречаной и представителями депутатских фракций.

"Я соглашусь с моими сегодняшними собеседниками, что национальный интерес Молдавии заключается в проведении многовекторной, сбалансированной внешней политики, которая не терпит выбора в категории или-или", - цитирует его ТАСС.

По словам парламентария, "Россия никогда не пыталась ставить своих партнеров перед этим искусственным выбором или-или, как это пытались сделать и с Молдавией, и с некоторыми другими нашими общими соседями западные страны".