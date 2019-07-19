Постановление правительства Красноярского края от 16 июля 2019 года № 368-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за II квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 "О порядке установления величины прожиточного минимума в крае", Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае", указом Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 № 213-уг "О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года:

в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения - 12682 рубля, для трудоспособного населения - 13425 рублей, для пенсионеров - 9957 рублей, для детей - 13192 рубля;

для первой группы территорий Красноярского края на душу населения - 17332 рубля, для трудоспособного населения - 17790 рублей, для пенсионеров - 13356 рублей, для детей - 17584 рубля;

для второй группы территорий Красноярского края на душу населения - 14226 рублей, для трудоспособного населения - 14972 рубля, для пенсионеров - 11336 рублей, для детей - 14839 рублей;

для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения - 12038 рублей, для трудоспособного населения - 12753 рубля, для пенсионеров - 9688 рублей, для детей - 12424 рубля.

2. Установить коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, в следующих размерах:

Туруханский район - 1,49, Эвенкийский район - 1,12, Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) - 1,10, сельское поселение Хатанга - 1,83, Енисейский район - 1,27, Мотыгинский район - 1,25, город Енисейск - 1,22, Богучанский район - 1,22, Кежемский район - 1,18.

3. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года с учетом коэффициента дифференциации:

для Туруханского района на душу населения - 25825 рублей, для трудоспособного населения - 26507 рублей, для пенсионеров - 19900 рублей, для детей - 26200 рублей;

для Эвенкийского района на душу населения - 19412 рублей, для трудоспособного населения - 19925 рублей, для пенсионеров - 14959 рублей, для детей - 19694 рубля;

для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельского поселения Хатанга) на душу населения - 19065 рублей, для трудоспособного населения - 19569 рублей, для пенсионеров - 14692 рубля, для детей - 19342 рубля;

для сельского поселения Хатанга на душу населения - 31718 рублей, для трудоспособного населения - 32556 рублей, для пенсионеров - 24441 рубль, для детей - 32179 рублей;

для Енисейского района на душу населения - 18067 рублей, для трудоспособного населения - 19014 рублей, для пенсионеров - 14397 рублей, для детей - 18846 рублей;

для Мотыгинского района на душу населения - 17783 рубля, для трудоспособного населения - 18715 рублей, для пенсионеров - 14170 рублей, для детей - 18549 рублей;

для города Енисейска на душу населения - 17356 рублей, для трудоспособного населения - 18266 рублей, для пенсионеров - 13830 рублей, для детей - 18104 рубля;

для Богучанского района на душу населения - 17356 рублей, для трудоспособного населения - 18266 рублей, для пенсионеров - 13830 рублей, для детей - 18104 рубля;

для Кежемского района на душу населения - 16787 рублей, для трудоспособного населения - 17667 рублей, для пенсионеров - 13376 рублей, для детей - 17510 рублей.

4. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин

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