Минтранс не намерен вводить избыточный контроль авиаперевозок

Министерство транспорта не заинтересовано в установлении избыточного контроля в сфере пассажирских авиаперевозок, рассказали "РГ" в ведомстве.

"Минтранс России не заинтересован в установлении избыточных норм и правил, которые повлекут за собой издержки для авиаотрасли", - отметили в пресс-службе министерства, комментируя подготовленный проект постановления правительства о возможности отмены международных рейсов по соображениям безопасности.

Целью законопроекта является повышение уровня безопасности полетов, усиление контроля за техническим обслуживанием воздушных судов российских эксплуатантов гражданской авиации, отметили в Минтрансе. Также важно соблюдение летным и кабинным экипажем режима труда и отдыха при выполнении полетов за пределами воздушного пространства Российской Федерации, подчеркнули в ведомстве.

Как пояснили в Минтрансе, сейчас документ размещен для публичного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "В случае поступления замечаний по существу проекта он будет доработан", - отметили в ведомстве.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на документ, что предлагается ввести требование авиакомпаниям для получения допуска к международным полетам направлять в Росавиацию не позднее чем за 30 минут до вылета определенные стандартные данные.

Среди прочего, перевозчик обязан сообщать количество и национальность членов экипажа и пассажиров, график полета с указанием пунктов посадок, наименование груза, время входа-выхода из воздушного пространства России и других государств.

При этом, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае "угрозы безопасности РФ".

В случае повторного отказа авиакомпании предоставить данные Росавиация будет обязана отстранить перевозчика на месяц от международных полетов, а за три таких нарушения - может отозвать разрешение на год.