Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице

Новости

В Екатеринбурге протестировали белорусский электробус 13:45
Недвижимость осужденного за педофилию жителя Карелии выставят на торги 13:43
На матч "Ростов" - "Спартак" продано свыше 37 тысяч билетов 13:30
В Петербурге инвесторы возведут школы и детсады за свой счет 13:27
Lada Xray Cross с вариатором: цены и комплектации 13:24
Вышел тизер финального сезона "Мистера Робота" 13:22
В Ингушетии 68 детей-сирот получат квартиры 13:22
В Ингушетии два министра написали заявление об отставке 13:21
В Петербурге покончат с "туризмом по крышам" 13:18
Вышел трейлер продолжения "Джея и Молчаливого Боба" 13:15
В Петербурге появится аллея-алфавит 13:13
Под Тюменью задержали курьера с восемью килограммами наркотиков 13:07
На чиновницу Новороссийска завели дело о нападении на журналистку 13:00
СК проверит жестокое обращение в детсаду Смоленска 12:52
Президент РФ опроверг слухи о причинах наводнения в Иркутской области 12:51
Безумная битва тортов пройдет в Москве 12:43
Нелепый трейлер мюзикла "Кошки" вызвал волну насмешек в Сети 12:39
Призовой фонд US Open-2019 станет рекордным в истории тенниса 12:38
"Эпическая битва": учебное сражение Abrams и Т-72М сняли на видео 12:38
Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления 12:32
Росстандарт отменил свежий ГОСТ на фотосессии новорожденных 12:19
Полиция задержала участников ОПГ, незаконно обналичивающей деньги 12:08
Опубликовано видео уничтожения крылатой ракеты в Черном море 12:05
Очевидец рассказал о давке на борту задымившегося Boeing 12:03
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить "нормандский формат" 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
19.07.2019 12:27
Рубрика: Экономика

Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице

Текст: Елена Березина
Минтруд не планирует увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей. Такие же размеры действуют в 2019 году.

Пособие на детей до трех лет предложили увеличить до прожиточного минимума

Изначально объем бюджетных средств, заложенных на социальные выплаты безработным, на 2020-2022 годы составляет 54,32 миллиарда рублей в 2020 году, 54,31 миллиарда в 2021 году, 54,31 миллиарда в 2022 году.

Вместе с тем в 2020 году прогнозируется увеличение в 1,6 раза среднемесячной численности зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста, что связано с реализацией федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография"", говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Прогнозируется, что среднемесячная численность граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в качестве безработных, в 2020 году составит 150,2 тысячи человек, в 2021 году - 150,3 тысячи, в 2022 году - 150,3 тысячи человек. При этом среднемесячная численность безработных граждан предпенсионного возраста за январь-июнь 2019 года составляла 92 тысячи человек, на конец июня 2019 года она достигла 122,6 тысячи человек.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить "нормандский формат"
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Президент РФ опроверг слухи о причинах наводнения в Иркутской области
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации