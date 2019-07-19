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19.07.2019 20:50
Рубрика: В мире

На Украине в пиццерии вывесили оскорбительную для русскоязычных табличку

Текст: Александр Саможнев

В пиццерии в Черновцах прикрепили на входе табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов. Закон о национальном языке раскалывает общество, сообщает портал strana.

Сотрудники пояснили, что они принципиально не общаются на русском языке, хотя заведение посещают много русскоговорящих клиентов. Люди на это часто обижаются. Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает использование исключительно украинского языка во всех сферах жизни. Исполнение его будет проверять комиссия, которая вправе выписывать штрафы в случае обнаружения нарушений.

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Эксперты отмечают, что для европейских языков сделано исключение. Власти сознательно идут на искоренение русского, на котором разговаривает треть населения республики.

МИД России полагает, что линия на тотальную украинизацию идет вразрез с резолюцией Совбеза ООН относительно Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, положения которого гарантируют жителям Донбасса право на языковое самоопределение.

"Именно языковой вопрос стал катализатором внутреннего кризиса на юго-востоке Украины". - подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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